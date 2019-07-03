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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 01:34

Re: Радабанк

друзья, а можно ли открыть вклад Ось-вам в ИБ на конкретную дату окончания? (сроком больше 3 месяцев), или там выбор по-месячно 3-4-5 и т.д. ?
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 07:09

keep

можна обрати дату
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:32

Re: Радабанк

коллеги, что посоветуете, хочу зайти в эту банку, как это лучше сделать?!?
что здесь есть интересного? как здесь с ИБ, он бесплатный?
интересует ИБ и обмен валют, какие карточные продукты лучше иметь, что обязательно открыть(must have) и от чего надо отказаться?!? ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:44

что то тарифы на RB24 на сайте не открываются :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 11:09

  Lost написав:коллеги, что посоветуете, хочу зайти в эту банку, как это лучше сделать?!?
что здесь есть интересного? как здесь с ИБ, он бесплатный?
интересует ИБ и обмен валют, какие карточные продукты лучше иметь, что обязательно открыть(must have) и от чего надо отказаться?!? ;)

1. В выдділенні відкрити карти під депо.
2. СМС не підключати... призабув чи вони платні.
3. Поповнити через касу на суму цікарти.
4. Підключити ІБ.
5. Відкривати депо в ІБ можна... там якісь пільги.
6. Купувати онлайн валюту можна... від 50 у. о.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:36

Квесторе_поверніться, дуже дякую ;)
ще цікаво, ці доступний обмін цілодобово чи тільки у операційний час?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:40

та чи є при цьому якісь приховані коміссії (будь то при зарахуванні, чи знятті)?
Lost
 
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:48

Lost, комісій немає. Щось пару раз купував валюту в Раді про операційний час не скажу.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29198
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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