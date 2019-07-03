|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 чер, 2019 01:34
Re: Радабанк
друзья, а можно ли открыть вклад Ось-вам в ИБ на конкретную дату окончания? (сроком больше 3 месяцев), или там выбор по-месячно 3-4-5 и т.д. ?
Додано: Чет 06 чер, 2019 07:09
keep
можна обрати дату
наприклад
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:32
Re: Радабанк
коллеги, что посоветуете, хочу зайти в эту банку, как это лучше сделать?!?
что здесь есть интересного? как здесь с ИБ, он бесплатный?
интересует ИБ и обмен валют, какие карточные продукты лучше иметь, что обязательно открыть(must have) и от чего надо отказаться?!?
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:09
1. В выдділенні відкрити карти під депо.
2. СМС не підключати... призабув чи вони платні.
3. Поповнити через касу на суму цікарти.
4. Підключити ІБ.
5. Відкривати депо в ІБ можна... там якісь пільги.
6. Купувати онлайн валюту можна... від 50 у. о.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:36
Квесторе_поверніться, дуже дякую
ще цікаво, ці доступний обмін цілодобово чи тільки у операційний час?!?
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:40
та чи є при цьому якісь приховані коміссії (будь то при зарахуванні, чи знятті)?
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:48
Lost, комісій немає. Щось пару раз купував валюту в Раді про операційний час не скажу.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|