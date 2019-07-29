Депо карти в грн, дол., євро.
На грн карту заводите грн а купляєте на валютну.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:50
Депо карти в грн, дол., євро.
На грн карту заводите грн а купляєте на валютну.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:19
Банк намалював новий бомбезний портал
мода, одначе
+50грн !
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Додано: Вів 23 лип, 2019 12:02
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:02
как банк по возврату депозитов себя ведёт?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:11
А почитайте ветку . Ведь если банк плохо депо отдает - отзывов по этому поводу будет хоть отбавляй. И наоборот...
Но самое главное не то как он отдает их сейчас, а как будет отдавать тогда, когда пройдет тот срок, на который Вы планируете разместиться. Но об этом вы сможете узнать только из будущий отзывов или личного опыта
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