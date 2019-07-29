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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:50

  Lost написав:Квесторе_поверніться, а для обмена валют нужна сразу и депозитная карта в валюте или в ИБ открываются нужные карты или счета дистанционно?!?

Депо карти в грн, дол., євро.
На грн карту заводите грн а купляєте на валютну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:19

Банк намалював новий бомбезний портал
мода, одначе
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 12:02

  greenozon написав:Банк намалював новий бомбезний портал


краще б безкоштовний безнал на вхідні зробив
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:02

как банк по возврату депозитов себя ведёт?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:11

  Игорь Алексеевич написав:как банк по возврату депозитов себя ведёт?

А почитайте ветку ;). Ведь если банк плохо депо отдает - отзывов по этому поводу будет хоть отбавляй. И наоборот...
Но самое главное не то как он отдает их сейчас, а как будет отдавать тогда, когда пройдет тот срок, на который Вы планируете разместиться. Но об этом вы сможете узнать только из будущий отзывов или личного опыта ;)
Flamingo
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