Депо карти в грн, дол., євро.
На грн карту заводите грн а купляєте на валютну.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:50
Депо карти в грн, дол., євро.
На грн карту заводите грн а купляєте на валютну.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:19
Банк намалював новий бомбезний портал
мода, одначе
+50грн !
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Додано: Вів 23 лип, 2019 12:02
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:02
как банк по возврату депозитов себя ведёт?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 29 лип, 2019 22:11
А почитайте ветку . Ведь если банк плохо депо отдает - отзывов по этому поводу будет хоть отбавляй. И наоборот...
Но самое главное не то как он отдает их сейчас, а как будет отдавать тогда, когда пройдет тот срок, на который Вы планируете разместиться. Но об этом вы сможете узнать только из будущий отзывов или личного опыта
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:51
Так и с зачислением проблемы , насобирал по сусекам и закинул по р2р до суммы финмона,теперь ожидаю третий день деньги на карте,счете и т.п. так как ни депо открыть ни обмен сделать никак и за такие прогулы еще и берут 0,5% за зачисление
никому не верю
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:53
в Киеве сделали как Прокредит,ушли с левого берега и клиентам теперь сделали медвежью услугу,тут не как в приват24 - деньги в отделение в указанный срок не получишь
никому не верю
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:53
25,44
Пока банк зачисляет от р2р деньги я потерял примерно выхлоп от % и на курсе при покупке 6000 баксов примерно 2400 грн , вот думаю оставить у этих на месяц и забрать по сроку без комиссии,тпк как р2р на вход и выход 0,5%
никому не верю
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:02
25,70
деньги зашли и только сегодня стали доступными для обмена по курсу в пятницу 25,70 и учитывая во вторник 25,05 был курс и залил около 151000 грн что равносильно 6000 у.е , сегодня это 5848. На равном месте обсчитали с проводками по счету на 152 бакинских . З.Ы. пока не позвонил на 0800500999 не приходили смс , в пятницу после очередного обращения в калцентр,деньги зачислились на счет . Вообщем во время качель курса этот банк для оперативного обмена не годен.
никому не верю
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