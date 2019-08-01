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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:50

  Lost написав:Квесторе_поверніться, а для обмена валют нужна сразу и депозитная карта в валюте или в ИБ открываются нужные карты или счета дистанционно?!?

Депо карти в грн, дол., євро.
На грн карту заводите грн а купляєте на валютну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:19

Банк намалював новий бомбезний портал
мода, одначе
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 12:02

  greenozon написав:Банк намалював новий бомбезний портал


краще б безкоштовний безнал на вхідні зробив
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:02

как банк по возврату депозитов себя ведёт?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:11

  Игорь Алексеевич написав:как банк по возврату депозитов себя ведёт?

А почитайте ветку ;). Ведь если банк плохо депо отдает - отзывов по этому поводу будет хоть отбавляй. И наоборот...
Но самое главное не то как он отдает их сейчас, а как будет отдавать тогда, когда пройдет тот срок, на который Вы планируете разместиться. Но об этом вы сможете узнать только из будущий отзывов или личного опыта ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:51

  Basilio2020 написав:
  greenozon написав:Банк намалював новий бомбезний портал


краще б безкоштовний безнал на вхідні зробив

Так и с зачислением проблемы , насобирал по сусекам и закинул по р2р до суммы финмона,теперь ожидаю третий день деньги на карте,счете и т.п. так как ни депо открыть ни обмен сделать никак и за такие прогулы еще и берут 0,5% за зачисление
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:53

  Flamingo написав:
  Игорь Алексеевич написав:как банк по возврату депозитов себя ведёт?

А почитайте ветку ;). Ведь если банк плохо депо отдает - отзывов по этому поводу будет хоть отбавляй. И наоборот...
Но самое главное не то как он отдает их сейчас, а как будет отдавать тогда, когда пройдет тот срок, на который Вы планируете разместиться. Но об этом вы сможете узнать только из будущий отзывов или личного опыта ;)
в Киеве сделали как Прокредит,ушли с левого берега и клиентам теперь сделали медвежью услугу,тут не как в приват24 - деньги в отделение в указанный срок не получишь
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:53

25,44

Пока банк зачисляет от р2р деньги я потерял примерно выхлоп от % и на курсе при покупке 6000 баксов примерно 2400 грн , вот думаю оставить у этих на месяц и забрать по сроку без комиссии,тпк как р2р на вход и выход 0,5%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:02

25,70

  sens написав:Пока банк зачисляет от р2р деньги я потерял примерно выхлоп от % и на курсе при покупке 6000 баксов примерно 2400 грн , вот думаю оставить у этих на месяц и забрать по сроку без комиссии,тпк как р2р на вход и выход 0,5%
деньги зашли и только сегодня стали доступными для обмена по курсу в пятницу 25,70 и учитывая во вторник 25,05 был курс и залил около 151000 грн что равносильно 6000 у.е , сегодня это 5848. На равном месте обсчитали с проводками по счету на 152 бакинских . З.Ы. пока не позвонил на 0800500999 не приходили смс , в пятницу после очередного обращения в калцентр,деньги зачислились на счет . Вообщем во время качель курса этот банк для оперативного обмена не годен.
никому не верю
sens
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