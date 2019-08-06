Додано: Сер 07 сер, 2019 06:37

Не покрываются сертификаты "на предъявителя". Но такие уже не оформляют (может НБУ запретил какой-то постановой?)



А именные - покрываются. Такие сейчас и офорляют

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин