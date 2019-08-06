Raymond написав:Доброе утро! Кто-то открывал депосертификат в этом банке? Они покрываются ФГВФЛ? Какие еще могут быть минуса в отличие от депозита? а то вижу очень заманчивые ставки , особенно валюта. 17,5грн/5,5$/5Э https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnyy-sertifikat/
ризик наразі 1 (я теж мав таку мету десь півроку тому)
відсутність фізичного паперу сетрифікату із того часу так і не перезвонили мені...
Raymond написав:Доброе утро! Кто-то открывал депосертификат в этом банке? Они покрываются ФГВФЛ? Какие еще могут быть минуса в отличие от депозита? а то вижу очень заманчивые ставки , особенно валюта. 17,5грн/5,5$/5Э https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnyy-sertifikat/
sens написав:Пока банк зачисляет от р2р деньги я потерял примерно выхлоп от % и на курсе при покупке 6000 баксов примерно 2400 грн , вот думаю оставить у этих на месяц и забрать по сроку без комиссии,тпк как р2р на вход и выход 0,5%
деньги зашли и только сегодня стали доступными для обмена по курсу в пятницу 25,70 и учитывая во вторник 25,05 был курс и залил около 151000 грн что равносильно 6000 у.е , сегодня это 5848. На равном месте обсчитали с проводками по счету на 152 бакинских . З.Ы. пока не позвонил на 0800500999 не приходили смс , в пятницу после очередного обращения в калцентр,деньги зачислились на счет . Вообщем во время качель курса этот банк для оперативного обмена не годен.