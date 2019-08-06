RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:33

  Raymond написав:Доброе утро!
Кто-то открывал депосертификат в этом банке?
Они покрываются ФГВФЛ?
Какие еще могут быть минуса в отличие от депозита?
а то вижу очень заманчивые ставки , особенно валюта.
17,5грн/5,5$/5Э
https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnyy-sertifikat/



:mrgreen:

ризик наразі 1 (я теж мав таку мету десь півроку тому)

відсутність фізичного паперу сетрифікату :)
із того часу так і не перезвонили мені...

плюнув і забув
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:35

  Raymond написав:Доброе утро!
Кто-то открывал депосертификат в этом банке?
Они покрываются ФГВФЛ?
Какие еще могут быть минуса в отличие от депозита?
а то вижу очень заманчивые ставки , особенно валюта.
17,5грн/5,5$/5Э
https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnyy-sertifikat/

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
Стаття 26. Гарантії за вкладом
.....
4. Фонд не відшкодовує кошти:
.....
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;
ramaz
 
Повідомлень: 266
З нами з: 12.07.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:35

ramaz

ну може людина хоче ризикнути
скільки банків завалилсоь після втечі кровавої леді Го? :)
тото же
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:37

  greenozon написав:ramaz

ну може людина хоче ризикнути
скільки банків завалилсоь після втечі кровавої леді Го? :)
тото же

Он же спросил "Они покрываются ФГВФЛ?".
ramaz
 
Повідомлень: 266
З нами з: 12.07.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:38

ramaz

тоді прошу пардону
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:39

  sens написав:
  sens написав:Пока банк зачисляет от р2р деньги я потерял примерно выхлоп от % и на курсе при покупке 6000 баксов примерно 2400 грн , вот думаю оставить у этих на месяц и забрать по сроку без комиссии,тпк как р2р на вход и выход 0,5%
деньги зашли и только сегодня стали доступными для обмена по курсу в пятницу 25,70 и учитывая во вторник 25,05 был курс и залил около 151000 грн что равносильно 6000 у.е , сегодня это 5848. На равном месте обсчитали с проводками по счету на 152 бакинских . З.Ы. пока не позвонил на 0800500999 не приходили смс , в пятницу после очередного обращения в калцентр,деньги зачислились на счет . Вообщем во время качель курса этот банк для оперативного обмена не годен.


дякую!
цікава інфа...

до речі, а СЕПом не дешевше було?
Basilio2020
 
Повідомлень: 109
З нами з: 15.02.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:22

  greenozon написав:ramaz

тоді прошу пардону

Всем спасибо за совет!
Тогда без риска лучше оформить депозит онлайн. На 0.5% ниже, но хоть ФГВФЛ покрываются.
Raymond
 
Повідомлень: 761
З нами з: 16.12.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:25

Raymond

але ви так між іншим запитайтесь чи в них є пусті бланки депо-сертів
цікаво чи щось змінилось за останні півроку :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 06:37

Не покрываются сертификаты "на предъявителя". Но такие уже не оформляют (может НБУ запретил какой-то постановой?)

А именные - покрываются. Такие сейчас и офорляют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9031
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6176 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:48

  Вкладчик1234 написав:Не покрываются сертификаты "на предъявителя". Но такие уже не оформляют (может НБУ запретил какой-то постановой?)

А именные - покрываются. Такие сейчас и офорляют

Но по приведенной ссылке https://www.radabank.com.ua/ua/depozitnyy-sertifikat/ как раз "на предъявителя".
Или банк на сайте не поменял?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2584
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, Ferlakur, Flamingo, IDAN, rudnitep, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14298)
07.08.2019 08:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.