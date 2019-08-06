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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:54

по депо-сертах мінфін підігнав статейку

для тих, хто приглядається і хоче дізнатись більше про цей банківський продукт (дехто називає їх цінні бумаги, але гадаю вони такими не є)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ie-vklady/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:31

  greenozon написав:по депо-сертах мінфін підігнав статейку

для тих, хто приглядається і хоче дізнатись більше про цей банківський продукт (дехто називає їх цінні бумаги, але гадаю вони такими не є)
/

Статья имхо ни о чем. Что же касается статуса депозитных сертификатов, то вместо того чтобы "гадать" - лучше посмотрите Закон Украины "О ценных бумагах..." - там ощадні(депозитні) сертификаты однозначно отнесены именно к ценным бумагам :)
Flamingo
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