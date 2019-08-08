для тих, хто приглядається і хоче дізнатись більше про цей банківський продукт (дехто називає їх цінні бумаги, але гадаю вони такими не є)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:54
по депо-сертах мінфін підігнав статейку
для тих, хто приглядається і хоче дізнатись більше про цей банківський продукт (дехто називає їх цінні бумаги, але гадаю вони такими не є)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:31
Статья имхо ни о чем. Что же касается статуса депозитных сертификатов, то вместо того чтобы "гадать" - лучше посмотрите Закон Украины "О ценных бумагах..." - там ощадні(депозитні) сертификаты однозначно отнесены именно к ценным бумагам
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:43
В отделении сказали что оформляют эти сертификаты но на предьявителя и фондом все же не покрываються.
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