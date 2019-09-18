для тих, хто приглядається і хоче дізнатись більше про цей банківський продукт (дехто називає їх цінні бумаги, але гадаю вони такими не є)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:54
по депо-сертах мінфін підігнав статейку
для тих, хто приглядається і хоче дізнатись більше про цей банківський продукт (дехто називає їх цінні бумаги, але гадаю вони такими не є)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:31
Статья имхо ни о чем. Что же касается статуса депозитных сертификатов, то вместо того чтобы "гадать" - лучше посмотрите Закон Украины "О ценных бумагах..." - там ощадні(депозитні) сертификаты однозначно отнесены именно к ценным бумагам
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:43
В отделении сказали что оформляют эти сертификаты но на предьявителя и фондом все же не покрываються.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:34
занес сег в банк у.е. до новогодних праздников.
тихо у них, спокойно. отделение понравилось.
открыли мне иб, всё вежливо и на 5+
пока доволен. посмотрим далее.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:46
Коллеги!
Кто-то уже пробовал пользоваться в этом банке BankID?
Его нужно как-то подключать или достаточно быть зарегистрированным в ИБ?
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:59
Сам спросил - сам отвечаю
Ничего дополнительно для пользования BankID делать не нужно. Все само работает после регистрации в ИБ.
Достаточно удобно заходить в кабинет налоговой без возни с ключами.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:53
Сибарит
а як ви собі створили BankID?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:01
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