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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:54

по депо-сертах мінфін підігнав статейку

для тих, хто приглядається і хоче дізнатись більше про цей банківський продукт (дехто називає їх цінні бумаги, але гадаю вони такими не є)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ie-vklady/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:31

  greenozon написав:по депо-сертах мінфін підігнав статейку

для тих, хто приглядається і хоче дізнатись більше про цей банківський продукт (дехто називає їх цінні бумаги, але гадаю вони такими не є)
/

Статья имхо ни о чем. Что же касается статуса депозитных сертификатов, то вместо того чтобы "гадать" - лучше посмотрите Закон Украины "О ценных бумагах..." - там ощадні(депозитні) сертификаты однозначно отнесены именно к ценным бумагам :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:43

В отделении сказали что оформляют эти сертификаты но на предьявителя и фондом все же не покрываються.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:34

занес сег в банк у.е. до новогодних праздников.
тихо у них, спокойно. отделение понравилось.
открыли мне иб, всё вежливо и на 5+
пока доволен. посмотрим далее. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:46

Коллеги!
Кто-то уже пробовал пользоваться в этом банке BankID?
Его нужно как-то подключать или достаточно быть зарегистрированным в ИБ?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:59

  Сибарит написав:Коллеги!
Кто-то уже пробовал пользоваться в этом банке BankID?
Его нужно как-то подключать или достаточно быть зарегистрированным в ИБ?

Сам спросил - сам отвечаю :)
Ничего дополнительно для пользования BankID делать не нужно. Все само работает после регистрации в ИБ.
Достаточно удобно заходить в кабинет налоговой без возни с ключами.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:53

Сибарит

а як ви собі створили BankID?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:01

  greenozon написав:Сибарит

а як ви собі створили BankID?

Его не пришлось никак создавать - все само.
Я открыл счет в банке, зарегистрировался в ИБ и смог воспользоваться BankID.
Сибарит
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