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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:58

Дякую, зрозумів
на оф. сайті гарно пояснили

https://bankid.org.ua/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:40

Коллеги , что нужно открыть чтобы зайти в банк безналом и открыть депо через ИБ?

Берет ли банк мзду за выход через сторонний п2п?
la9
 
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банка любит нал

la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:01

Re: Радабанк

  la9 написав:Коллеги , что нужно открыть чтобы зайти в банк безналом и открыть депо через ИБ?

Бесплатный вход по безналу: https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 2019-1.pdf
но карта платная и выход платный.
Полной шары я не вижу.
Сибарит
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  #<1 ... 17181920
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