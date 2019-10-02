на оф. сайті гарно пояснили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:58
Дякую, зрозумів
на оф. сайті гарно пояснили
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:40
Коллеги , что нужно открыть чтобы зайти в банк безналом и открыть депо через ИБ?
Берет ли банк мзду за выход через сторонний п2п?
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:56
банка любит нал
la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:01
Re: Радабанк
Бесплатный вход по безналу:
но карта платная и выход платный.
Полной шары я не вижу.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:05
ще КХ Н часу тому казав що цей банк хитро**й
це вам не Форвард
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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