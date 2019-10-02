keep написав:la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.
А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!
keep написав:la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.
А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!
keep написав:la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.
А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!
Из других банков п.3.3. 1%, не меньше 5 грн.
3.3. Безготівковим переказом з рахунків за переліком11 Не тарифікується 3.4. Безготівковим переказом з інших рахунків (крім рахунків п. 3.3.) Не тарифікується
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