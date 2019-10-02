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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:58

Дякую, зрозумів
на оф. сайті гарно пояснили

https://bankid.org.ua/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:40

Коллеги , что нужно открыть чтобы зайти в банк безналом и открыть депо через ИБ?

Берет ли банк мзду за выход через сторонний п2п?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:56

банка любит нал

la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:01

Re: Радабанк

  la9 написав:Коллеги , что нужно открыть чтобы зайти в банк безналом и открыть депо через ИБ?

Бесплатный вход по безналу: https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 2019-1.pdf
но карта платная и выход платный.
Полной шары я не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:05

ще КХ Н часу тому казав що цей банк хитро**й :)
це вам не Форвард
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:31

  keep написав:la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.

А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:54

  la9 написав:
  keep написав:la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.

А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!

Из других банков п.3.3. 1%, не меньше 5 грн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:00

  Сибарит написав:
  la9 написав:
  keep написав:la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.

А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!

Из других банков п.3.3. 1%, не меньше 5 грн.

3.3. Безготівковим переказом з рахунків за переліком11 Не тарифікується
3.4. Безготівковим переказом з інших рахунків (крім рахунків п. 3.3.) Не тарифікується
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:47

>за переліком11

тут в нас що
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:41

J речь шла про депо-карту
keep
 
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