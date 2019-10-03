Сибарит написав:la9 написав:
А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!
Из других банков п.3.3. 1%, не меньше 5 грн.
Вот тарифы
Я понимаю, что комисс берется за вход только с определенных счетов (независимо от того, в каком банке счета открыты!), которые указаны в сноске 10 - з рахунків інших банків та з рахунків, що відкрито у АТ«АБ «РАДАБАНК»: 1200, 1919, 2600, 2601, 2602, 2650, 2809, 3510, 3519, 3610, 3619.
Т.е. с 2620 чужого банка - шара (подпадает под п. 3.4). Нет?