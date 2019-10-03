keep написав:la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.
А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!
Из других банков п.3.3. 1%, не меньше 5 грн.
Вот тарифы https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092019.pdf Я понимаю, что комисс берется за вход только с определенных счетов (независимо от того, в каком банке счета открыты!), которые указаны в сноске 10 - з рахунків інших банків та з рахунків, що відкрито у АТ«АБ «РАДАБАНК»: 1200, 1919, 2600, 2601, 2602, 2650, 2809, 3510, 3519, 3610, 3619. Т.е. с 2620 чужого банка - шара (подпадает под п. 3.4). Нет?
la9 Я понял, что это со всех счетов в других банках и со списка счетов внутри банка. Могу ошибаться, но как это проверить не знаю. Текст немножко неоднозначно написан, а я в таких случаях предпочитаю перестраховываться.
Сибарит написав:la9 Я понял, что это со всех счетов в других банках и со списка счетов внутри банка. Могу ошибаться, но как это проверить не знаю. Текст немножко неоднозначно написан, а я в таких случаях предпочитаю перестраховываться.
Треба тестити.
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