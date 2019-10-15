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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:37

  Сибарит написав:
  la9 написав:
  keep написав:la9 чтоб войти по б/н нужна карта, комис на депо-карту 1%, выход - надо тестить.

А вот я понял п. 3.4 тарифов, что на эту карту можно зайти сепом с 2620 на шару. Я ошибаюсь? Там сноску нужно смотреть. Сейчас сайт не могу с телефона открыть, чтобы дать ссылку . Кто сможет - посмотрите, плиз!

Из других банков п.3.3. 1%, не меньше 5 грн.

Вот тарифы https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092019.pdf
Я понимаю, что комисс берется за вход только с определенных счетов (независимо от того, в каком банке счета открыты!), которые указаны в сноске 10 - з рахунків інших банків та з рахунків, що відкрито у АТ«АБ «РАДАБАНК»: 1200, 1919, 2600, 2601, 2602, 2650, 2809, 3510, 3519, 3610, 3619.
Т.е. с 2620 чужого банка - шара (подпадает под п. 3.4). Нет?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:50

la9
Я понял, что это со всех счетов в других банках и со списка счетов внутри банка.
Могу ошибаться, но как это проверить не знаю.
Текст немножко неоднозначно написан, а я в таких случаях предпочитаю перестраховываться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:13

  Сибарит написав:la9
Я понял, что это со всех счетов в других банках и со списка счетов внутри банка.
Могу ошибаться, но как это проверить не знаю.
Текст немножко неоднозначно написан, а я в таких случаях предпочитаю перестраховываться.

Треба тестити.
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тестуйте
чекаємо звіт до понеділка, 12 00
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Сибарит написав:la9
Я понял, что это со всех счетов в других банках и со списка счетов внутри банка.
Могу ошибаться, но как это проверить не знаю.
Текст немножко неоднозначно написан, а я в таких случаях предпочитаю перестраховываться.

Треба тестити.

Теплая линия, а горячей ее трудно назвать, на мой вопрос касательно п.п. 3.3, 3.4 и пополнения с 2620 другого банка, зависла в ступоре и ушла в совещательную комнату. Через время вернулась и сообщила, что с 2620 другого банка вход бесплатный. Довольный, я пошел в отделение. В отделении категорически опровергли эту инфо, вход платный. Ушел. Пока что контакт с банкой не налажен.
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:25

Re: Радабанк

В апреле 2019 тестово отправлял СЭПом с Альфа-Ультра 1 грн на карту к депо сюда. В итоге комис = 5 грн. На карте оказалось -4 грн.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:42

Хтось мав кейс, коли депозит завершується в суботу в цьому банку?
вже третій день йде, а на рахунку 0 (суб-нед-пон)
хоча по виписці кошти вернулись ще в суботу..

Кредо наприклад завжди кошти верштає незалежно від дня
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:43

greenozon по идее в договоре указано что в выходные не выплачивают - значит надо нам четче расчитывать день окончания.
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:30

13.5. Повернення Вкладу.
13.5.1. Повернення Вкладу здійснюється Банком в Дату повернення Вкладу, яка зазначена у Заяві на приєднання. Якщо Дата повернення Вкладу (його частини) та процентів за Вкладом, зазначена в Заяві на приєднання вкладу припадає на вихідний (неробочий) день, виплата грошових коштів здійснюється в наступний Операційний (робочий) день після такого вихідного (неробочого) дня. Виплата грошових коштів в Дату повернення Вкладу здійснюється безготівково, шляхом перерахування коштів на рахунок Вкладника, рахунок Вкладника, відкритий у Банку, зазначений у Заяві на приєднання/Заяві на обслуговування рахунку, як рахунок для повернення вкладу та процентів за вкладом. Якщо у момент оформлення вкладу Клієнт не зазначає рахунок для виплати грошових коштів – Банк відкриває Клієнту поточний рахунок за тарифним планом «Вкладний», на підставі Заяви на приєднання на відкриття та обслуговування депозитних рахунків.
tatyananrs
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:40

tatyananrs отлично! а вы случаем не представитель банка?
keep
 
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