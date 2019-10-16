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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:43

Что-то не получается добавить депозитную гривневую карту Радабанка в ТАС2U? Кто-то пробовал с ней такую операцию делать?
И что все-таки последнее время с сайтом Радабанка происходит: разными браузерами пробовал, но до конца корректно он не открывается?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:46

Re: Радабанк

Igneus
сайт подтормаживал на днях - как я понял - это для них нормально
при добавлении карты - код приходит?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:01

Re: Радабанк

  keep написав:при добавлении карты - код приходит?

В ТАС2U только появляется сообщение об ошибке без какого-либо уточнения.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:32

  keep написав:Igneus
сайт подтормаживал на днях - как я понял - это для них нормально
при добавлении карты - код приходит?



здається чи то хтось заламав їх сайт (але не до кінця) чи то горе-програмісти щось напартачили - 41 помилка, купа файлів не вантажиться..
дивився в Хромі.

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 01:05

Re: Радабанк

часть файлов не подгружается, еще наблюдал странности в RB24, похоже что софт требует доработки.
keep
 
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  #<1 ... 19202122
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