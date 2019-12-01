Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:43
Что-то не получается добавить депозитную гривневую карту Радабанка в ТАС2U? Кто-то пробовал с ней такую операцию делать?
И что все-таки последнее время с сайтом Радабанка происходит: разными браузерами пробовал, но до конца корректно он не открывается?
Igneus
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Додано: Сер 16 жов, 2019 20:46
Igneus сайт подтормаживал на днях - как я понял - это для них нормально при добавлении карты - код приходит?
keep
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:01
keep написав:
при добавлении карты - код приходит?
В ТАС2U только появляется сообщение об ошибке без какого-либо уточнения.
Igneus
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:32
keep написав: Igneus
сайт подтормаживал на днях - как я понял - это для них нормально
при добавлении карты - код приходит?
здається чи то хтось заламав їх сайт (але не до кінця) чи то горе-програмісти щось напартачили - 41 помилка, купа файлів не вантажиться..
дивився в Хромі.
http://prntscr.com/pk8oli
greenozon
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Додано: Чет 17 жов, 2019 01:05
часть файлов не подгружается, еще наблюдал странности в RB24, похоже что софт требует доработки.
keep
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Додано: Нед 01 гру, 2019 01:50
Сайт у них повеселел)
NDV
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Додано: Нед 01 гру, 2019 10:39
обновили приложение, теперь можно настроить вход по пальцу, без СМС
cohan
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Додано: Пон 02 гру, 2019 08:37
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