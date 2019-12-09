от цього до речі не було! ввели десь пару тижнів тому
є залишок по валюті - 1.5%
не густо, зате доступ без гемору
по валюті - теж пішли на поступки клієнтам, ось покращення -
viewtopic.php?p=4813600#p4813600
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:56
Re: Радабанк
от цього до речі не було! ввели десь пару тижнів тому
є залишок по валюті - 1.5%
не густо, зате доступ без гемору
по валюті - теж пішли на поступки клієнтам, ось покращення -
viewtopic.php?p=4813600#p4813600
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: AlexGor, lubopytnaya, wolt450, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|