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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:56

Re: Радабанк

  Вкладчик1234 написав:И даже есть карты с небольшими процентами на остаток.


от цього до речі не було! ввели десь пару тижнів тому
є залишок по валюті - 1.5%
не густо, зате доступ без гемору
по валюті - теж пішли на поступки клієнтам, ось покращення -
viewtopic.php?p=4813600#p4813600
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  #<1 ... 20212223
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