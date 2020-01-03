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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:56

Re: Радабанк

  Вкладчик1234 написав:И даже есть карты с небольшими процентами на остаток.


от цього до речі не було! ввели десь пару тижнів тому
є залишок по валюті - 1.5%
не густо, зате доступ без гемору
по валюті - теж пішли на поступки клієнтам, ось покращення -
viewtopic.php?p=4813600#p4813600
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 15:50

РАДАБАНК турбується про своїх клієнтів та радий оголосити про нову акцію для шанувальників вишуканих подарунків та для тих, хто рахує гроші. :D

Відтепер, придбавши монету «Посіпаки вітають з Новим роком» — срібна монета у листівці — Ви у подвійній вигоді: Ви маєте подарунок до новорічних свят та можете купити одну монету із символом 2020 року — Мишкою — на 10% дешевше!

Акція діє з 16 грудня 2019 р. до 17 січня 2020 р.


https://www.radabank.com.ua/ua/she-bils ... ati-monet/
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 14:26

это только у меня сайт банка не работает или др.тоже? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 14:33

Игорь Алексеевич

наче все на місці - http://prntscr.com/qdjlma

але дійсно певний час (тижні, місяці??) сайт банки показував дивину та коні :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:38

  greenozon написав:Игорь Алексеевич

наче все на місці - http://prntscr.com/qdjlma

але дійсно певний час (тижні, місяці??) сайт банки показував дивину та коні :)


через комп. сайт не открывается. через смартфон - открывается
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:54

  Игорь Алексеевич написав:
  greenozon написав:Игорь Алексеевич

наче все на місці - http://prntscr.com/qdjlma

але дійсно певний час (тижні, місяці??) сайт банки показував дивину та коні :)


через комп. сайт не открывается. через смартфон - открывается

Mobile-only :D
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:55

Игорь Алексеевич
я робив скрін із компа
значить проблема в домашьному модемі чи провайдері інтернету додому?
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:55

Коллеги, уже поднимал этот вопрос, но он что-то не нашёл отклика.

1. Какой "джентльменский набор" нужно иметь в этом заведении для онлайн-обмена?
2. Нюансы использования (доп. комисии при обмене, снятии, зачислении)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:50

Вкладчик1234
у банку є один негативний момент - безкоштовний вхід тільки налом, тому відгуків мало

в новинах писали що знизили мінімальну суму обміну (здається з 50 до 10), і курс онлайн хороший, але відсутність true remote робить послугу непопулярною
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 09:13

  Basilio2020 написав:Вкладчик1234
у банку є один негативний момент - безкоштовний вхід тільки налом, тому відгуків мало

в новинах писали що знизили мінімальну суму обміну (здається з 50 до 10), і курс онлайн хороший, але відсутність true remote робить послугу непопулярною


Та і вихід схоже безкоштовно - лише тільки налом, то ж при деяких перевагах у порівнянні з іншими банками - більш-менш нормальному інт.банкінгу і можливості онлайнвалютообміну, - комісії за безготівковий рух коштиів в радабанку перекреслюють всі ці переваги.
1finanсier
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