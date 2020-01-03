от цього до речі не було! ввели десь пару тижнів тому
є залишок по валюті - 1.5%
не густо, зате доступ без гемору
по валюті - теж пішли на поступки клієнтам, ось покращення -
viewtopic.php?p=4813600#p4813600
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:56
Re: Радабанк
от цього до речі не було! ввели десь пару тижнів тому
є залишок по валюті - 1.5%
не густо, зате доступ без гемору
по валюті - теж пішли на поступки клієнтам, ось покращення -
viewtopic.php?p=4813600#p4813600
Додано: Вів 17 гру, 2019 15:50
РАДАБАНК турбується про своїх клієнтів та радий оголосити про нову акцію для шанувальників вишуканих подарунків та для тих, хто рахує гроші.
Відтепер, придбавши монету «Посіпаки вітають з Новим роком» — срібна монета у листівці — Ви у подвійній вигоді: Ви маєте подарунок до новорічних свят та можете купити одну монету із символом 2020 року — Мишкою — на 10% дешевше!
Акція діє з 16 грудня 2019 р. до 17 січня 2020 р.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 14:26
это только у меня сайт банка не работает или др.тоже?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 14:33
Игорь Алексеевич
наче все на місці -
але дійсно певний час (тижні, місяці??) сайт банки показував дивину та коні
Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:38
через комп. сайт не открывается. через смартфон - открывается
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:54
Mobile-only
Mind the gap.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 16:55
Игорь Алексеевич
я робив скрін із компа
значить проблема в домашьному модемі чи провайдері інтернету додому?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:55
Коллеги, уже поднимал этот вопрос, но он что-то не нашёл отклика.
1. Какой "джентльменский набор" нужно иметь в этом заведении для онлайн-обмена?
2. Нюансы использования (доп. комисии при обмене, снятии, зачислении)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:50
Вкладчик1234
у банку є один негативний момент - безкоштовний вхід тільки налом, тому відгуків мало
в новинах писали що знизили мінімальну суму обміну (здається з 50 до 10), і курс онлайн хороший, але відсутність true remote робить послугу непопулярною
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:13
Та і вихід схоже безкоштовно - лише тільки налом, то ж при деяких перевагах у порівнянні з іншими банками - більш-менш нормальному інт.банкінгу і можливості онлайнвалютообміну, - комісії за безготівковий рух коштиів в радабанку перекреслюють всі ці переваги.
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