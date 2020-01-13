бульбик написав:Коллеги, а что вы здесь так бурно обсуждаете?? у них ставки совсем неинтересные...
Як валюту купляти онлайн і додаткову мзду не платити. А то в Комси нові схеми сроро слід буде городити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
1finanсier написав:але безготівковий вхід/вихід з інших банків/на інші банки начебто з комісією
в тарифі депозитної карти є цікавий пункт
3.4. Безготівковим переказом з інших рахунків (крім рахунків п. 3.3.) Не тарифікується
для 3.3 є зноска внизу, там є список рахункоів. але 2620 я не знайшшов, отже..
для гривні на вихід є безкоштовний п2п
"- з рахунків інших банків та з рахунків, що відкрито у АТ «АБ «РАДАБАНК»: 1200, 1919, 2600, 2601, 2602, 2650, 2809, 3510, 3519, 3610, 3619" они имеют ввиду что : - з усіх рахунків інших банків та з рахунків, що відкрито у АТ «АБ «РАДАБАНК»: 1200, 1919, 2600, 2601, 2602, 2650, 2809, 3510, 3519, 3610, 3619
la9 написав:Нет! Я сам клюнул на это и осенью хотел зайти в банк. В отделении сказали, что любой безнал с другого банка на депозитную - однозначно с комиссией! Т.е., здесь https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 012020.pdf в п.3.4 "текст немного по-дебильному написан" (С)
Треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
la9 написав:Нет! Я сам клюнул на это и осенью хотел зайти в банк. В отделении сказали, что любой безнал с другого банка на депозитную - однозначно с комиссией! Т.е., здесь https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 012020.pdf в п.3.4 "текст немного по-дебильному написан" (С)
Сибарит написав:la9 Я понял, что это со всех счетов в других банках и со списка счетов внутри банка. Могу ошибаться, но как это проверить не знаю. Текст немножко неоднозначно написан, а я в таких случаях предпочитаю перестраховываться.
Треба тестити.
Теплая линия, а горячей ее трудно назвать, на мой вопрос касательно п.п. 3.3, 3.4 и пополнения с 2620 другого банка, зависла в ступоре и ушла в совещательную комнату. Через время вернулась и сообщила, что с 2620 другого банка вход бесплатный. Довольный, я пошел в отделение. В отделении категорически опровергли эту инфо, вход платный. Ушел. Пока что контакт с банкой не налажен.
Интересно, у нас есть хоть один банк, у которого показания горячей линии и сотрудников отделений совпадают? Такое ощущение, что нет
Ми з радістю презентуємо Вам нову версію додатку RB24 – v61. Що нового? 1. Змінено інтерфейс сторінки входу до мобільного додатку. Відтепер він більш доброзичливий та інтуїтивно зрозумілий. 2. Для платіжних карток, на рахунки яких встановлено овердрафт, у меню «Картки» доступний перегляд тривалості пільгового періоду та суми обов`язкового платежу. 3. А ще на Вас чекає невеличкий, але дуже приємний сюрприз. Ваш РАДАБАНК!