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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 17:52

  бульбик написав:Коллеги, а что вы здесь так бурно обсуждаете?? у них ставки совсем неинтересные...

Як валюту купляти онлайн і додаткову мзду не платити.
А то в Комси нові схеми сроро слід буде городити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 20:49

  J написав:
  greenozon написав:
  1finanсier написав:але безготівковий вхід/вихід з інших банків/на інші банки начебто з комісією


в тарифі депозитної карти є цікавий пункт

3.4. Безготівковим переказом з інших рахунків (крім рахунків п. 3.3.)
Не тарифікується

для 3.3 є зноска внизу, там є список рахункоів. але 2620 я не знайшшов, отже..

для гривні на вихід є безкоштовний п2п


"- з рахунків інших банків та з рахунків, що відкрито у АТ «АБ «РАДАБАНК»: 1200, 1919, 2600, 2601, 2602, 2650, 2809, 3510, 3519, 3610, 3619"
они имеют ввиду что :
- з усіх рахунків інших банків та з рахунків, що відкрито у АТ «АБ «РАДАБАНК»: 1200, 1919, 2600, 2601, 2602, 2650, 2809, 3510, 3519, 3610, 3619

Нет! Я сам клюнул на это и осенью хотел зайти в банк. В отделении сказали, что любой безнал с другого банка на депозитную - однозначно с комиссией!
Т.е., здесь https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 012020.pdf в п.3.4 "текст немного по-дебильному написан" (С)
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 20:58

Re: Радабанк

  la9 написав:Нет! Я сам клюнул на это и осенью хотел зайти в банк. В отделении сказали, что любой безнал с другого банка на депозитную - однозначно с комиссией!
Т.е., здесь https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 012020.pdf в п.3.4 "текст немного по-дебильному написан" (С)

Треба тестити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 21:26

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Нет! Я сам клюнул на это и осенью хотел зайти в банк. В отделении сказали, что любой безнал с другого банка на депозитную - однозначно с комиссией!
Т.е., здесь https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 012020.pdf в п.3.4 "текст немного по-дебильному написан" (С)

Треба тестити.
с комиссией,еще и р2р работает через пень колоду
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 20:07

Re: Радабанк

  sens написав:с комиссией,еще и р2р работает через пень колоду

Вообщем нема ради у Ради :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 06:36

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Сибарит написав:la9
Я понял, что это со всех счетов в других банках и со списка счетов внутри банка.
Могу ошибаться, но как это проверить не знаю.
Текст немножко неоднозначно написан, а я в таких случаях предпочитаю перестраховываться.

Треба тестити.

Теплая линия, а горячей ее трудно назвать, на мой вопрос касательно п.п. 3.3, 3.4 и пополнения с 2620 другого банка, зависла в ступоре и ушла в совещательную комнату. Через время вернулась и сообщила, что с 2620 другого банка вход бесплатный. Довольный, я пошел в отделение. В отделении категорически опровергли эту инфо, вход платный. Ушел. Пока что контакт с банкой не налажен.

Интересно, у нас есть хоть один банк, у которого показания горячей линии и сотрудников отделений совпадают? Такое ощущение, что нет :?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:47

Нова версія додатку v61
Шановний Клієнте!

Ми з радістю презентуємо Вам нову версію додатку RB24 – v61.
Що нового?
1. Змінено інтерфейс сторінки входу до мобільного додатку. Відтепер він більш доброзичливий та інтуїтивно зрозумілий.
2. Для платіжних карток, на рахунки яких встановлено овердрафт, у меню «Картки» доступний перегляд тривалості пільгового періоду та суми обов`язкового платежу.
3. А ще на Вас чекає невеличкий, але дуже приємний сюрприз.
Ваш РАДАБАНК!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:41

  greenozon написав:3. А ще на Вас чекає невеличкий, але дуже приємний сюрприз.

А что за сюрприз? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:58

Вкладчик1234

знав би прикуп..

за шо купив за то і продаю! :) (остання новина із ІБ банку)
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greenozon
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