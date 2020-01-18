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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 4.2 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:27

Re: Радабанк

  proftpd66 написав:У рада банке обмен без комиссий?

Так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:28

Квесторе_поверніться

пополнение через кассы тоже без комиссий? только снятие с комиссиями?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:32

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

пополнение через кассы тоже без комиссий? только снятие с комиссиями?

https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 012020.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:45

Квесторе_поверніться

вроде бы исходящий п2п -0%
зарахування 0.5%

вроде верно. я нихрена не понял, каждый пункт противоречит друг другу! :lol:
proftpd66
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Повідомлень: 1670
З нами з: 22.12.16
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:47

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

вроде бы исходящий п2п -0%
зарахування 0.5%

вроде верно. я нихрена не понял, каждый пункт противоречит друг другу! :lol:

Так Ви налом хотіли...
По П2П киньте пару грн і побачите. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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