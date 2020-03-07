Додано: Вів 03 бер, 2020 19:51

мне сег.тоже пришла смс, что поменялся тариф на депозитную карту.

на гор.линии сказали, что она уже три мес. лежит без движения.

надо или закрыть или за март насчитают 50грн.

приехал сег. в отделение - закрыл счёт.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.