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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 16:45

Хто юзає Раду ще тут тарифи лежать

https://www.radabank.com.ua/wp-content/uploads/Docs/RB24_31012020.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 18:22

Re: Радабанк

неактивный рахунок 30 дней- 50 грн
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:05

  Яша написав:неактивный рахунок 30 дней- 50 грн

Це звідки виудили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32870
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1653 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:51

мне сег.тоже пришла смс, что поменялся тариф на депозитную карту.
на гор.линии сказали, что она уже три мес. лежит без движения.
надо или закрыть или за март насчитают 50грн.
приехал сег. в отделение - закрыл счёт.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Яша написав:добрый день. поприходили смс об изменении в обслуживании карт. чего у них там поменялось?

В кого є карти під депо і немає депо перевели карти в інший тариф де зняття готівочки 1% комісу від суми зняття.


растут )
раньше говорили, помнится, что при отсутствии депо карту сразу закрывали

у меня по 10ке лежат накопительные в валютах (раскатывал губу для онлайн обмена с заводом по безналу, ага), пока тихо
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Яша написав:неактивный рахунок 30 дней- 50 грн

Це звідки виудили?

с вашей ссылки :)
Яша
 
Повідомлень: 990
З нами з: 10.04.07
Подякував: 85 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:54

Терміново відкривайте накопичувальні депо в 10₴/10$/10€ з депозитних карт у відповідних валютах, і буде вам щастя і ніяких тарифів "РеХформ":-)
1finanсier
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Повідомлень: 108
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 10:56

  1finanсier написав:Терміново відкривайте накопичувальні депо в 10₴/10$/10€ з депозитних карт у відповідних валютах, і буде вам щастя і ніяких тарифів "РеХформ":-)

а что делать, если в ИБ только такие депозиты:

ПРЕСТИЖ на строк (от 10 000,00 UAH без возможности пополнения)
С выплатой процентов в конце срока. Без возможности досрочного расторжения.
ЕЛІТ на строк (от 10 000,00 UAH без возможности пополнения)
С выплатой процентов ежемесячно. Без возможности досрочного расторжения.
КАПІТАЛ на строк (от 1 000,00 UAH с возможностью пополнения)
Выплата % в конце срока, капитализация %. С возможностью довложения. Без возможности досрочного расторжения.
:?:
J
 
Повідомлень: 4876
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  #<1 ... 25262728
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