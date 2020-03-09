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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 бер, 2020 16:45
Хто юзає Раду ще тут тарифи лежать
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 бер, 2020 18:22
Re: Радабанк
неактивный рахунок 30 дней- 50 грн
Додано: Вів 03 бер, 2020 19:05
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 бер, 2020 19:51
мне сег.тоже пришла смс, что поменялся тариф на депозитную карту.
на гор.линии сказали, что она уже три мес. лежит без движения.
надо или закрыть или за март насчитают 50грн.
приехал сег. в отделение - закрыл счёт.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 03 бер, 2020 19:55
растут )
раньше говорили, помнится, что при отсутствии депо карту сразу закрывали
у меня по 10ке лежат накопительные в валютах (раскатывал губу для онлайн обмена с заводом по безналу, ага), пока тихо
Додано: Вів 03 бер, 2020 20:11
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:54
Терміново відкривайте накопичувальні депо в 10₴/10$/10€ з депозитних карт у відповідних валютах, і буде вам щастя і ніяких тарифів "РеХформ":-)
Додано: Нед 08 бер, 2020 10:56
а что делать, если в ИБ только такие депозиты:
ПРЕСТИЖ на строк (от 10 000,00 UAH без возможности пополнения)
С выплатой процентов в конце срока. Без возможности досрочного расторжения.
ЕЛІТ на строк (от 10 000,00 UAH без возможности пополнения)
С выплатой процентов ежемесячно. Без возможности досрочного расторжения.
КАПІТАЛ на строк (от 1 000,00 UAH с возможностью пополнения)
Выплата % в конце срока, капитализация %. С возможностью довложения. Без возможности досрочного расторжения.
Додано: Пон 09 бер, 2020 21:18
Це у Вас точно Радабанк? Я і не чув про такі депозити тут
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:03
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