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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:00

какой курс по картам сейчас? и нету ли лимитов никаких?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:03

  J написав:1finanсier
https://www.radabank.com.ua/ua/depozity-vip/

https://www.radabank.com.ua/ua/os-vam-na-srok/
:)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 07:38

  proftpd66 написав:какой курс по картам сейчас? и нету ли лимитов никаких?


якісь ліміти є завжди
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:58

Re: Радабанк

  proftpd66 написав:какой курс по картам сейчас?

По Визе и по Мастеру разный, тут смотрите:
https://www.radabank.com.ua/ua/poleznaya-informaciya/
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  proftpd66 написав:какой курс по картам сейчас? и нету ли лимитов никаких?


головний ліміт - % за безготівковий вхід, а обмін, здається, 150к, але я так і не перевірив
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  J написав:1finanсier
https://www.radabank.com.ua/ua/depozity-vip/

а, зрозуміло, буду знати, що для ВІПів тут гірші умови по депозитах - принаймні по мінімальній сумі по депозиту)
1finanсier
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