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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:00
какой курс по картам сейчас? и нету ли лимитов никаких?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 10 бер, 2020 00:03
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Додано: Вів 10 бер, 2020 08:38
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:58
Re: Радабанк
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:18
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:02
а, зрозуміло, буду знати, що для ВІПів тут гірші умови по депозитах - принаймні по мінімальній сумі по депозиту)
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:44
цікава новина для клієнтів банку -
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Щодо повторної ідентифікації клієнтів
Повідомлення від: 27.03.2020
Прочитане: нове повідомлення
Повідомляємо, що Банк з 21/03/20 тимчасово призупинив блокування рахунків Клієнтів Банку, в зв’язку з не проведенням процедури повторної ідентифікації.
З 27.03.2020 р. Вам доступна можливість здійснювати повторну ідентифікацію (уточнення інформації) за допомогою мобільного додатку RB24, шляхом надання до Банку фотокопій паспорта та заповненого Опитувального листа, в електронному вигляді без особистого звернення в обслуговуюче відділення Банку. Основною вимогою для проведення дистанційної повторної ідентифікації є використання мобільного додатку RB24.
Для здійснення фото паспортного документу необхідно в RB24:
- Надати додатку RB24 дозвіл на використання камери. Це можливо здійснити в налаштуваннях телефону.
- Зайти в пункт меню «Отправка документов», обрати «Начать сканирование», натиснути «Сделать фото» та по черзі сфотографувати всі вказані сторінки паспорта, переміщаючись по документу за допомогою кнопок «Далее» і «Назад». У разі будь-яких змін в інформації, що вказується в опитувальному листі, вказати/змінити актуальне значення параметрів та після закінчення фотографування паспорта й заповнення Опитувального листа натиснути кнопку «Отправить данные». У разі відсутності копії сторінки в будь-якому полі, додаток інформаційно попереджує користувача про наявність в пакеті несфотографованих документів та дає зберегти документ.
Після чого співробітники Банку розглянуть Ваші документи та у разі виявлення помилок зв’яжуться з Вами.
Звертайтесь до Контакт Центру Банку 0800500999 або через «Зв`язатись з Банком» у RB24.
+50грн !
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