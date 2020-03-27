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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:00

какой курс по картам сейчас? и нету ли лимитов никаких?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 00:03

  J написав:1finanсier
https://www.radabank.com.ua/ua/depozity-vip/

https://www.radabank.com.ua/ua/os-vam-na-srok/
:)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:38

  proftpd66 написав:какой курс по картам сейчас? и нету ли лимитов никаких?


якісь ліміти є завжди
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:58

Re: Радабанк

  proftpd66 написав:какой курс по картам сейчас?

По Визе и по Мастеру разный, тут смотрите:
https://www.radabank.com.ua/ua/poleznaya-informaciya/
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:18

  proftpd66 написав:какой курс по картам сейчас? и нету ли лимитов никаких?


головний ліміт - % за безготівковий вхід, а обмін, здається, 150к, але я так і не перевірив
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:02

  J написав:1finanсier
https://www.radabank.com.ua/ua/depozity-vip/

а, зрозуміло, буду знати, що для ВІПів тут гірші умови по депозитах - принаймні по мінімальній сумі по депозиту)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:44

цікава новина для клієнтів банку -
-----------
Щодо повторної ідентифікації клієнтів
Повідомлення від: 27.03.2020
Прочитане: нове повідомлення
Повідомляємо, що Банк з 21/03/20 тимчасово призупинив блокування рахунків Клієнтів Банку, в зв’язку з не проведенням процедури повторної ідентифікації.

З 27.03.2020 р. Вам доступна можливість здійснювати повторну ідентифікацію (уточнення інформації) за допомогою мобільного додатку RB24, шляхом надання до Банку фотокопій паспорта та заповненого Опитувального листа, в електронному вигляді без особистого звернення в обслуговуюче відділення Банку. Основною вимогою для проведення дистанційної повторної ідентифікації є використання мобільного додатку RB24.

Для здійснення фото паспортного документу необхідно в RB24:

- Надати додатку RB24 дозвіл на використання камери. Це можливо здійснити в налаштуваннях телефону.

- Зайти в пункт меню «Отправка документов», обрати «Начать сканирование», натиснути «Сделать фото» та по черзі сфотографувати всі вказані сторінки паспорта, переміщаючись по документу за допомогою кнопок «Далее» і «Назад». У разі будь-яких змін в інформації, що вказується в опитувальному листі, вказати/змінити актуальне значення параметрів та після закінчення фотографування паспорта й заповнення Опитувального листа натиснути кнопку «Отправить данные». У разі відсутності копії сторінки в будь-якому полі, додаток інформаційно попереджує користувача про наявність в пакеті несфотографованих документів та дає зберегти документ.

Після чого співробітники Банку розглянуть Ваші документи та у разі виявлення помилок зв’яжуться з Вами.

Звертайтесь до Контакт Центру Банку 0800500999 або через «Зв`язатись з Банком» у RB24.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:23

  greenozon написав:
  candidat написав:
  greenozon написав:є ще куда валитись! :) (7% на кінець року)

А если вкладчики не поймут?


заспокою вербальними інтервенціями які на кожному кроці -
наприклад

https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-izmenil ... 88594.html

Продолжим: а если вкладчики не поймут НБУ? :D
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  candidat написав:
  greenozon написав:є ще куда валитись! :) (7% на кінець року)

А если вкладчики не поймут?
На минфине (сайте, не министерстве) опубликовали свежие рейтинги банков. Среди прочих там есть лояльность вкладчиков, тоесть сумма денег на депозитах. В лидерах Аваль (максимум 10%) и Украсиб (тут вообще 5 с копейками).

Не то чтоб я этому рад, но как мне кажется это говорит что банкам особо опасаться нечего, тем более если у них проценты по депозитам все еще выще чем у Укрсиба.

Не удивлюсь, если в случае снижения ставки НБУ до 7%, у этих банков вместо 10 и 5 соответственно станет 7 и 2%
А рейтинг же может объясняться "средней температурой по палате": в одном банке может быть условно 1000 вкладчиков по 1000 грн, а в другом - один вкладчик на 2 млн. И он ищет надежный банк, чтоб не лишиться своих денег. При этом сумма денег на депозитах у второго банка в 2 раза больше.
candidat
 
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