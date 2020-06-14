яких саме карт, тут як і в інших банках уйма карт, кожна має свій тарифний план
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:57
Re: Радабанк
яких саме карт, тут як і в інших банках уйма карт, кожна має свій тарифний план
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:23
я хочу провести быстро обмен.
1) С гривы наликом и/или гривна на карте другого банка. В доллар на Раде
Куда бежать и куда ехать чтобы без коммиса? Это нельзя сделать?
СЕП не подходит, надо делать быыстро.
2,а) если СЕП отправлен быстро с Газа на Рада. Засчита слива без овера будет на след. день или в тот же день до 16:00?? или надо жать 1+ день?
2) я хочу доллар в раде поменять на гривну и вывести в другой банк или снять. Как это сделать?
Нафига они сделали палки в колеса с комиссиями ?
надо держать деньги в банке, а вывести нельзя никуда?
ЗЫ: куета. Лучше Газа нету ничего! Дожились
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:38
лимит есть по операциям? по п2п или выдача??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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