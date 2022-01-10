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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:35

  mustbe написав:
  Flamingo написав:некоторые типа мони могут не доплатить копейку округляя не по правилам математики а тупо отбрасывая хвостик

Справедливости ради - в математике есть несколько методов/алгоритмов округления.
И "отбрасывание хвостика" - один их них


ну отбрасывание хвостика - это округление вниз, как раз для финансов и подходит
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:53

АТ «АБ «РАДАБАНК» нагадує про внесення змін до «Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток» з 20.09.2021 року: не передбачено процентів на щоденний пасивний залишок за картковими продуктами, крім пакету «Еліт» та Пенсійних карток.

Ваш надійний помічних для легкого накопичування RADAbox: 6% на залишок коштів на рахунок.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:13

Re: Радабанк

Перечислили на депозитную карту Пособие на похороны из Пенсионного фонда.
Сняли 1% за перевод. Смотрела тарифы, там 1% за зачисление и номера предприятий. Их не нашла.
Неужели за похоронные деньги тоже комиссия? Зайду в банк уточнить, но вообще странно это.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:45

  Hella написав:Перечислили на депозитную карту Пособие на похороны из Пенсионного фонда.
Сняли 1% за перевод. Смотрела тарифы, там 1% за зачисление и номера предприятий. Их не нашла.
Неужели за похоронные деньги тоже комиссия? Зайду в банк уточнить, но вообще странно это.

Ну обычно по депо картам есть условия что не окомишивается только целевые зачисления, коими являются собственно депо. Иногда операции по валютообмена. Заход денег от любых других организаций платный и при этом банку все равно какое целевое назначение этих денег. Они пришли на карту которая открыта не для зачисления каких либо платежей со стороны. От того и комис. Не понятно другое зачем пенсионному фонду было давать реквизиты этой довольно специфичной карты причем не самого распространенного банка? Неужто нету пакетки Альфы или пумбовской всеКарта? На худой конец в привате м.б.открыть какую нибудь социалку кдв. А рада?
Flamingo
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