ну отбрасывание хвостика - это округление вниз, как раз для финансов и подходит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:35
ну отбрасывание хвостика - это округление вниз, как раз для финансов и подходит
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:53
АТ «АБ «РАДАБАНК» нагадує про внесення змін до «Тарифів на розрахункове обслуговування платіжних карток» з 20.09.2021 року: не передбачено процентів на щоденний пасивний залишок за картковими продуктами, крім пакету «Еліт» та Пенсійних карток.
Ваш надійний помічних для легкого накопичування RADAbox: 6% на залишок коштів на рахунок.
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:13
Re: Радабанк
Перечислили на депозитную карту Пособие на похороны из Пенсионного фонда.
Сняли 1% за перевод. Смотрела тарифы, там 1% за зачисление и номера предприятий. Их не нашла.
Неужели за похоронные деньги тоже комиссия? Зайду в банк уточнить, но вообще странно это.
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:45
Ну обычно по депо картам есть условия что не окомишивается только целевые зачисления, коими являются собственно депо. Иногда операции по валютообмена. Заход денег от любых других организаций платный и при этом банку все равно какое целевое назначение этих денег. Они пришли на карту которая открыта не для зачисления каких либо платежей со стороны. От того и комис. Не понятно другое зачем пенсионному фонду было давать реквизиты этой довольно специфичной карты причем не самого распространенного банка? Неужто нету пакетки Альфы или пумбовской всеКарта? На худой конец в привате м.б.открыть какую нибудь социалку кдв. А рада?
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:31
Flamingo в Пенсионном фонде спросили iban и я не смогла в мобильнике найти эти данные в карте Альфа-банка. А в Раде стоит нажать на карту, как он высвечивается.
Мой косяк, конечно, не сообразила про Приват, но больше уже не понадобится...
Зашла в банк, сказали то же самое.
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