додаток немного по-дибильному написан
хрен найдешь как валюту поменять, список карт тоже
пиктограммы блин
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 16:06
Re: Радабанк
додаток немного по-дибильному написан
хрен найдешь как валюту поменять, список карт тоже
пиктограммы блин
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