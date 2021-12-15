У що зараз можна вкласти невелику сумму?

andreytim13 написав:Як Фінансовий консультант, скажу, що сьогодні можна почати інвестування і зі 100 гривень. Ми навіть студентам маємо що запропонувати у їхній "інвестиційний портфель". Єдине- потрібно знати правила інвестування і дотримуватись їх. До кожного підходжу індивідуально і рекомендую лише перевірені та надійні міжнародні проекти. А далі усе залежить від тривалості інвестиції, суми, ризиків і що саме хочете отримати. Якщо маєте бажання розглянути Вашу можливість, задзвоніть або напишіть у Вайбер чи Телеграм на номер 0662282813 Андрій.
Інвестуванням це не буде, хоча для навчальних цілей може якось і можна
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