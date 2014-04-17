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МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ КАК ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ + Додати

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Додано: П'ят 01 кві, 2016 15:48 КАК ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

генетик-биоэтик, адепт минимализма



Юлия Шулимова, генетик-биоэтик, специалист по качеству пищевых продуктов, сертифицированный аудитор, создает безопасные и вкусные продукты питания и коммуникационные стратегии по их продвижению на рынок.







В 2015 году Юля эмигрировала в Польшу и с тех пор живет на две страны, постоянно приезжая в Украину для предоставления профессиональных консультаций или на проекты. Одним из важнейших факторов успеха в быстрой и беспроблемной адаптации к новому темпу жизни она считает осознанный минимализм.

Для чего ей понадобилось ограничивать себя в вещах и как девушка пришла к подобному решению – она откровенно рассказала ItWorked.



«Я эмигрировала с чемоданом 30х50, и туда уложилась вся моя жизнь. Это была осмысленная позиция, к которой я шла. И когда у меня получилось все упаковать в этот объем, я поняла, что наконец чего-то достигла в минимализме и могу уже этим делиться»



Причины прихода к минимализму



Юля называет себя типичной украинской девушкой, которой свойственна высокая тревожность. К поиску путей устранения этого неприятного симптома она подошла с точки зрения науки: согласно нейропсихологии, отличный метод снижения стресса – убрать количество выборов в жизни. А потребление – это выбор.



«В Стэнфорде провели эксперимент, который показал, что женщина до момента приезда на работу принимает более 400 решений от «что надеть, покушать, до - чем доехать». Она уже устает до того, как приступает к работе. Ведь ресурс решений для женщин 1200-1400 в день, а для мужчин около 2000. И ресурс истощается независимо от сложности решения»



Осознав количество ненужных повседневных выборов, Юлия приняла волевое решение поставить жесткий «лимит потребителя» и начала путь к минимализму.



Что значит минимализм



Для Юлии это значит осознанная трата ресурсов и умение обходиться 150 вещами. Подразумеваются все личные вещи от одежды всех сезонов до документов, блокнотов и зарядок к девайсам. Тут важно не смешивать понятия и не включать сюда детали быта вроде кухонной утвари и полотенец.

150 единиц – это исключительно личные вещи, например, то, что мы берем с собой в поездку, командировку.

Конечно же, данный период по признанию самой Юли, был очень тяжелым, одолевали страхи.



Потому, чтобы проще пройти непростой этап, был выделен период в 12 месяцев и разработан «план избавления от ненужных решений».





• Первое от чего Юля начала избавляться – это излишний выбор вещей



100 она записала себе в блокнот и зазор в еще 20 оставила на случай необходимости что-то докупить. Критерий выбора был прост: нужно/не нужно, никаких эмоций. Вещи вне списка были отданы на благотворительность.



«Для меня было откровением, что при разборе вещей я нашла туфли, купленные за 200$, которые обула лишь дважды. То есть каждый выход в них мне обошелся в 100$. За эти деньги можно слетать лоукостом в Париж, а я просто дважды куда-то сходила в туфлях»



• Далее освободила ресурс организационных решений: одежда на утро готовится с вечера, в холодильнике минимальный набор продуктов для приготовления простых блюд и т.д.



• Следующими на очереди были отношения: пришлось научиться прощаться с людьми, с которыми некомфортно



• И в финале – реорганизация работы и личных приоритетов.



Вот тут случился ступор и понадобилась помощь ментора. Им стал Володя Дегтярев. После «разбора полетов» по всем проектам, клиентам и гонорарам вырисовалось, что можно без жалости откинуть.



«Я поняла, что самое ценное в моей жизни – это не вещи, а телефон со списком контактов людей, которые по первому же звонку помогут решить мне любой вопрос или с которыми нам обоюдно приятно и интересно общаться, и конечно же – мой актив знаний. Все остальное ничего не стоит»



Путь к желаемому результату занял год. Зато с тех пор жизнь действительно качественно изменилась.





Что дал минимализм



• Повышение эффективности

Когда осознаешь, что процессов, действий, вещей, людей в твоей жизни не может быть много, ты автоматически выбираешь только лучшие из них и действительно важные. С момента прихода к минимализму загрузка Юлии по бытовым рутинным вопросам снизилась на 40%. А значит освободилось время для более продуктивных занятий.



«Как-то я почти всю субботу серфила в интернете и по итогу поняла, что не вынесла ни одной полезной мысли. Посмотрев историю посещений, я ужаснулась тому, сколько времени я убила на получение бесполезной информации. С тех пор у меня четкая подборка сайтов и очень избирательная реакция на красивые фото и заманчивые заголовки»



• Случился серьезный прорыв в образовании, были получены международные сертификаты, реализованы социальные проекты, международные проекты. И тут срабатывает просто принцип: чем больше ты приобретаешь новых навыков, тем проще тебе дается освоение следующих ( «эффект Матфея») . А соответственно, растет и гонорар.



• Появление осознанности

Стоит понять, что вещи требуют обслуживания: места для хранения, дополнительной уборки, стирки и т.д.

Кроме того, в осознанности легче говорить «нет». Гораздо проще отказывать, когда ты четко знаешь, что делаешь, зачем и для чего.



• Изменение отношений

Осознанность реализовалась также в новом качестве семейных отношений.



«Раньше я не рассматривала семью, как отдельный важный проект, который требует отдельного внимания. Все идет, как идет – и хорошо. Но нет – это тоже менеджмент. Надо своевременно дарить друг другу подарки, выделять время на «поговорить». Когда ты полноценно вкладываешься в отношения – уходит чувство вины и появляется чувство наполненности и счастья»



Но с другой стороны может возникнуть непонимание со стороны родителей. Ведь старшему поколению сложно осознать позитив в ограничении. А как же консервация или «а вдруг пригодится?» Но родители Юлии люди практичные и занятые, так что здесь проблем не возникло.



• Смена круга общения

Закономерно из окружения отсеялись люди, которые подвержены мании потребления информации и вещей ради потребления. Да и новое умение вовремя отказывать тоже сыграло свою роль в формировании качественно иного круга друзей.



А как же покупки, спонтанные удовольствия?



Тут все просто – вещи, которые появилось желание обновить, Юлия меняет, выбрасывает старые и покупает взамен новые.

80% списка – это реально необходимые предметы, но 20% Юля все же оставляет на хаотичные покупки.



«Мы эволюционно заточены получать быстрое удовольствие. Потому мозгу надо давать эту «плюшку», иначе он в какой-то момент самостоятельно отключится и это приведет к неосознанным действиям. Классика: срывы после жесточайшей диеты или нового образа жизни. «Я ел салатик из капусты, а потом – оп, и я в 2 ночи возле холодильника с пальцами в майонезе и беконе»



Из новых удовольствий, которые появились в ее жизни – спонтанные выходные после трудоемкого проекта, прогулки в одиночестве, больше осознанного времени для собственного здоровья и с друзьями, а также учеба. Ведь когда получаешь новую информацию, которая укладывается в твою картинку мира и закрывает собой какой-то пробел, – это кайф.



Возможно, некоторые из вас решили, что довольно просто стать минималистом, когда ты бессемейный. Но, по иронии судьбы, путь Юли к новому образу жизни совпал с замужеством. И да, ее партнер не сразу принял удивительную для него картину жизни, в которой «девочка не любит просто так ходить на шоппинг», но в итоге он прочувствовал преимущества системы, избавился от лишнего хлама и теперь минимализм стал их семейным образом жизни.





Источник:

itworked.com.ua

А вы можете собраться в аэропорт за 30 минут? Шулимова Юлиягенетик-биоэтик, адепт минимализмаЮлия Шулимова, генетик-биоэтик, специалист по качеству пищевых продуктов, сертифицированный аудитор, создает безопасные и вкусные продукты питания и коммуникационные стратегии по их продвижению на рынок.В 2015 году Юля эмигрировала в Польшу и с тех пор живет на две страны, постоянно приезжая в Украину для предоставления профессиональных консультаций или на проекты. Одним из важнейших факторов успеха в быстрой и беспроблемной адаптации к новому темпу жизни она считает осознанный минимализм.Для чего ей понадобилось ограничивать себя в вещах и как девушка пришла к подобному решению – она откровенно рассказала ItWorked.Юля называет себя типичной украинской девушкой, которой свойственна высокая тревожность. К поиску путей устранения этого неприятного симптома она подошла с точки зрения науки: согласно нейропсихологии, отличный метод снижения стресса – убрать количество выборов в жизни. А потребление – это выбор.Осознав количество ненужных повседневных выборов, Юлия приняла волевое решение поставить жесткий «лимит потребителя» и начала путь к минимализму.Что значит минимализмДля Юлии это значит осознанная трата ресурсов и умение обходиться 150 вещами. Подразумеваются все личные вещи от одежды всех сезонов до документов, блокнотов и зарядок к девайсам. Тут важно не смешивать понятия и не включать сюда детали быта вроде кухонной утвари и полотенец.150 единиц – это исключительно личные вещи, например, то, что мы берем с собой в поездку, командировку.Конечно же, данный период по признанию самой Юли, был очень тяжелым, одолевали страхи.Потому, чтобы проще пройти непростой этап, был выделен период в 12 месяцев и разработан «».• Первое от чего Юля начала избавляться – это излишний выбор вещей100 она записала себе в блокнот и зазор в еще 20 оставила на случай необходимости что-то докупить. Критерий выбора был прост: нужно/не нужно, никаких эмоций. Вещи вне списка были отданы на благотворительность.• Далее освободила ресурс организационных решений: одежда на утро готовится с вечера, в холодильнике минимальный набор продуктов для приготовления простых блюд и т.д.• Следующими на очереди были отношения: пришлось научиться прощаться с людьми, с которыми некомфортно• И в финале – реорганизация работы и личных приоритетов.Вот тут случился ступор и понадобилась помощь ментора. Им стал Володя Дегтярев. После «разбора полетов» по всем проектам, клиентам и гонорарам вырисовалось, что можно без жалости откинуть.Путь к желаемому результату занял год. Зато с тех пор жизнь действительно качественно изменилась.• Повышение эффективностиКогда осознаешь, что процессов, действий, вещей, людей в твоей жизни не может быть много, ты автоматически выбираешь только лучшие из них и действительно важные. С момента прихода к минимализму загрузка Юлии по бытовым рутинным вопросам снизилась на 40%. А значит освободилось время для более продуктивных занятий.• Случился серьезный прорыв в образовании, были получены международные сертификаты, реализованы социальные проекты, международные проекты. И тут срабатывает просто принцип: чем больше ты приобретаешь новых навыков, тем проще тебе дается освоение следующих ( «эффект Матфея») . А соответственно, растет и гонорар.• Появление осознанностиСтоит понять, что вещи требуют обслуживания: места для хранения, дополнительной уборки, стирки и т.д.Кроме того, в осознанности легче говорить «нет». Гораздо проще отказывать, когда ты четко знаешь, что делаешь, зачем и для чего.• Изменение отношенийОсознанность реализовалась также в новом качестве семейных отношений.Но с другой стороны может возникнуть непонимание со стороны родителей. Ведь старшему поколению сложно осознать позитив в ограничении. А как же консервация или «а вдруг пригодится?» Но родители Юлии люди практичные и занятые, так что здесь проблем не возникло.• Смена круга общенияЗакономерно из окружения отсеялись люди, которые подвержены мании потребления информации и вещей ради потребления. Да и новое умение вовремя отказывать тоже сыграло свою роль в формировании качественно иного круга друзей.Тут все просто – вещи, которые появилось желание обновить, Юлия меняет, выбрасывает старые и покупает взамен новые.80% списка – это реально необходимые предметы, но 20% Юля все же оставляет на хаотичные покупки.Из новых удовольствий, которые появились в ее жизни – спонтанные выходные после трудоемкого проекта, прогулки в одиночестве, больше осознанного времени для собственного здоровья и с друзьями, а также учеба. Ведь когда получаешь новую информацию, которая укладывается в твою картинку мира и закрывает собой какой-то пробел, – это кайф.Возможно, некоторые из вас решили, что довольно просто стать минималистом, когда ты бессемейный. Но, по иронии судьбы, путь Юли к новому образу жизни совпал с замужеством. И да, ее партнер не сразу принял удивительную для него картину жизни, в которой «девочка не любит просто так ходить на шоппинг», но в итоге он прочувствовал преимущества системы, избавился от лишнего хлама и теперь минимализм стал их семейным образом жизни.Источник:itworked.com.uaА вы можете собраться в аэропорт за 30 минут? https://MyCredit.in.ua

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Критикан Повідомлень: 4915 З нами з: 25.01.06 Подякував: 24 раз. Подякували: 444 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 кві, 2016 15:55

Минимализм - направление в искусстве. Это аскетизм.Минимализм - направление в искусстве. http://p45tern4k.wixsite.com/melofinder Ищу разработчика мобильных приложений для создания музыкальной информационно-рекомендательной системы на основе коллективного интеллекта: mortimer

Повідомлень: 36347 З нами з: 25.07.08 Подякував: 2446 раз. Подякували: 2814 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 кві, 2016 00:52 Re: КАК ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ Странная специальность - генетик-биоэтик, было бы интересно прочитать как на самом деле это записано в дипломе.

И три с половиной года трудового стажа девушки как бы еще ранний срок, чтобы на весь мир давать советы. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17467 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4273 раз. Подякували: 6881 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2020 15:19 если честно это только в теории легко выкинуть многое. а на деле все обстоит не так. даже если с вещами и получается, то как быть с мыслями, прошлым, старыми застаревшими принципами- это ведь тоже лишний багаж? Для меня минимализм это практика, как в Кастанеде, когда практикуешь недалание, т.е. не смотришь на себя в зеркало и т.д dimoniv319

Повідомлень: 1 З нами з: 01.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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