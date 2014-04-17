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КАК ОСОЗНАННЫЙ
МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

КАК ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2016 15:48

КАК ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

Шулимова Юлия
генетик-биоэтик, адепт минимализма

Юлия Шулимова, генетик-биоэтик, специалист по качеству пищевых продуктов, сертифицированный аудитор, создает безопасные и вкусные продукты питания и коммуникационные стратегии по их продвижению на рынок.

Зображення

В 2015 году Юля эмигрировала в Польшу и с тех пор живет на две страны, постоянно приезжая в Украину для предоставления профессиональных консультаций или на проекты. Одним из важнейших факторов успеха в быстрой и беспроблемной адаптации к новому темпу жизни она считает осознанный минимализм.
Для чего ей понадобилось ограничивать себя в вещах и как девушка пришла к подобному решению – она откровенно рассказала ItWorked.

«Я эмигрировала с чемоданом 30х50, и туда уложилась вся моя жизнь. Это была осмысленная позиция, к которой я шла. И когда у меня получилось все упаковать в этот объем, я поняла, что наконец чего-то достигла в минимализме и могу уже этим делиться»


Причины прихода к минимализму

Юля называет себя типичной украинской девушкой, которой свойственна высокая тревожность. К поиску путей устранения этого неприятного симптома она подошла с точки зрения науки: согласно нейропсихологии, отличный метод снижения стресса – убрать количество выборов в жизни. А потребление – это выбор.

«В Стэнфорде провели эксперимент, который показал, что женщина до момента приезда на работу принимает более 400 решений от «что надеть, покушать, до - чем доехать». Она уже устает до того, как приступает к работе. Ведь ресурс решений для женщин 1200-1400 в день, а для мужчин около 2000. И ресурс истощается независимо от сложности решения»


Осознав количество ненужных повседневных выборов, Юлия приняла волевое решение поставить жесткий «лимит потребителя» и начала путь к минимализму.

Что значит минимализм

Для Юлии это значит осознанная трата ресурсов и умение обходиться 150 вещами. Подразумеваются все личные вещи от одежды всех сезонов до документов, блокнотов и зарядок к девайсам. Тут важно не смешивать понятия и не включать сюда детали быта вроде кухонной утвари и полотенец.
150 единиц – это исключительно личные вещи, например, то, что мы берем с собой в поездку, командировку.
Конечно же, данный период по признанию самой Юли, был очень тяжелым, одолевали страхи.

Потому, чтобы проще пройти непростой этап, был выделен период в 12 месяцев и разработан «план избавления от ненужных решений».


• Первое от чего Юля начала избавляться – это излишний выбор вещей

100 она записала себе в блокнот и зазор в еще 20 оставила на случай необходимости что-то докупить. Критерий выбора был прост: нужно/не нужно, никаких эмоций. Вещи вне списка были отданы на благотворительность.

«Для меня было откровением, что при разборе вещей я нашла туфли, купленные за 200$, которые обула лишь дважды. То есть каждый выход в них мне обошелся в 100$. За эти деньги можно слетать лоукостом в Париж, а я просто дважды куда-то сходила в туфлях»


• Далее освободила ресурс организационных решений: одежда на утро готовится с вечера, в холодильнике минимальный набор продуктов для приготовления простых блюд и т.д.

• Следующими на очереди были отношения: пришлось научиться прощаться с людьми, с которыми некомфортно

• И в финале – реорганизация работы и личных приоритетов.

Вот тут случился ступор и понадобилась помощь ментора. Им стал Володя Дегтярев. После «разбора полетов» по всем проектам, клиентам и гонорарам вырисовалось, что можно без жалости откинуть.

«Я поняла, что самое ценное в моей жизни – это не вещи, а телефон со списком контактов людей, которые по первому же звонку помогут решить мне любой вопрос или с которыми нам обоюдно приятно и интересно общаться, и конечно же – мой актив знаний. Все остальное ничего не стоит»


Путь к желаемому результату занял год. Зато с тех пор жизнь действительно качественно изменилась.


Что дал минимализм

• Повышение эффективности
Когда осознаешь, что процессов, действий, вещей, людей в твоей жизни не может быть много, ты автоматически выбираешь только лучшие из них и действительно важные. С момента прихода к минимализму загрузка Юлии по бытовым рутинным вопросам снизилась на 40%. А значит освободилось время для более продуктивных занятий.

«Как-то я почти всю субботу серфила в интернете и по итогу поняла, что не вынесла ни одной полезной мысли. Посмотрев историю посещений, я ужаснулась тому, сколько времени я убила на получение бесполезной информации. С тех пор у меня четкая подборка сайтов и очень избирательная реакция на красивые фото и заманчивые заголовки»


• Случился серьезный прорыв в образовании, были получены международные сертификаты, реализованы социальные проекты, международные проекты. И тут срабатывает просто принцип: чем больше ты приобретаешь новых навыков, тем проще тебе дается освоение следующих ( «эффект Матфея») . А соответственно, растет и гонорар.

• Появление осознанности
Стоит понять, что вещи требуют обслуживания: места для хранения, дополнительной уборки, стирки и т.д.
Кроме того, в осознанности легче говорить «нет». Гораздо проще отказывать, когда ты четко знаешь, что делаешь, зачем и для чего.

• Изменение отношений
Осознанность реализовалась также в новом качестве семейных отношений.

«Раньше я не рассматривала семью, как отдельный важный проект, который требует отдельного внимания. Все идет, как идет – и хорошо. Но нет – это тоже менеджмент. Надо своевременно дарить друг другу подарки, выделять время на «поговорить». Когда ты полноценно вкладываешься в отношения – уходит чувство вины и появляется чувство наполненности и счастья»


Но с другой стороны может возникнуть непонимание со стороны родителей. Ведь старшему поколению сложно осознать позитив в ограничении. А как же консервация или «а вдруг пригодится?» Но родители Юлии люди практичные и занятые, так что здесь проблем не возникло.

• Смена круга общения
Закономерно из окружения отсеялись люди, которые подвержены мании потребления информации и вещей ради потребления. Да и новое умение вовремя отказывать тоже сыграло свою роль в формировании качественно иного круга друзей.

А как же покупки, спонтанные удовольствия?

Тут все просто – вещи, которые появилось желание обновить, Юлия меняет, выбрасывает старые и покупает взамен новые.
80% списка – это реально необходимые предметы, но 20% Юля все же оставляет на хаотичные покупки.

«Мы эволюционно заточены получать быстрое удовольствие. Потому мозгу надо давать эту «плюшку», иначе он в какой-то момент самостоятельно отключится и это приведет к неосознанным действиям. Классика: срывы после жесточайшей диеты или нового образа жизни. «Я ел салатик из капусты, а потом – оп, и я в 2 ночи возле холодильника с пальцами в майонезе и беконе»


Из новых удовольствий, которые появились в ее жизни – спонтанные выходные после трудоемкого проекта, прогулки в одиночестве, больше осознанного времени для собственного здоровья и с друзьями, а также учеба. Ведь когда получаешь новую информацию, которая укладывается в твою картинку мира и закрывает собой какой-то пробел, – это кайф.

Возможно, некоторые из вас решили, что довольно просто стать минималистом, когда ты бессемейный. Но, по иронии судьбы, путь Юли к новому образу жизни совпал с замужеством. И да, ее партнер не сразу принял удивительную для него картину жизни, в которой «девочка не любит просто так ходить на шоппинг», но в итоге он прочувствовал преимущества системы, избавился от лишнего хлама и теперь минимализм стал их семейным образом жизни.


Источник:
itworked.com.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2016 15:55

Это аскетизм.
Минимализм - направление в искусстве. 8)
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mortimer
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Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2016 00:52

Re: КАК ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

Странная специальность - генетик-биоэтик, было бы интересно прочитать как на самом деле это записано в дипломе.
И три с половиной года трудового стажа девушки как бы еще ранний срок, чтобы на весь мир давать советы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:19

если честно это только в теории легко выкинуть многое. а на деле все обстоит не так. даже если с вещами и получается, то как быть с мыслями, прошлым, старыми застаревшими принципами- это ведь тоже лишний багаж? Для меня минимализм это практика, как в Кастанеде, когда практикуешь недалание, т.е. не смотришь на себя в зеркало и т.д
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:21

ну я кстати от многих своих вещей избавился, они мне просто не нужны были, как оказалось.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:06

Re: КАК ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

Советую посмотреть видео Мэтта Давэлла на тему минимлизма и продуктивности (есть с русской озвучкой на ютубе)
Annever
 
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