КАК ОСОЗНАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

Додано: П'ят 01 кві, 2016 15:48

«Я эмигрировала с чемоданом 30х50, и туда уложилась вся моя жизнь. Это была осмысленная позиция, к которой я шла. И когда у меня получилось все упаковать в этот объем, я поняла, что наконец чего-то достигла в минимализме и могу уже этим делиться»



«В Стэнфорде провели эксперимент, который показал, что женщина до момента приезда на работу принимает более 400 решений от «что надеть, покушать, до - чем доехать». Она уже устает до того, как приступает к работе. Ведь ресурс решений для женщин 1200-1400 в день, а для мужчин около 2000. И ресурс истощается независимо от сложности решения»

«Для меня было откровением, что при разборе вещей я нашла туфли, купленные за 200$, которые обула лишь дважды. То есть каждый выход в них мне обошелся в 100$. За эти деньги можно слетать лоукостом в Париж, а я просто дважды куда-то сходила в туфлях»

«Я поняла, что самое ценное в моей жизни – это не вещи, а телефон со списком контактов людей, которые по первому же звонку помогут решить мне любой вопрос или с которыми нам обоюдно приятно и интересно общаться, и конечно же – мой актив знаний. Все остальное ничего не стоит»

Что дал минимализм



«Как-то я почти всю субботу серфила в интернете и по итогу поняла, что не вынесла ни одной полезной мысли. Посмотрев историю посещений, я ужаснулась тому, сколько времени я убила на получение бесполезной информации. С тех пор у меня четкая подборка сайтов и очень избирательная реакция на красивые фото и заманчивые заголовки»

«Раньше я не рассматривала семью, как отдельный важный проект, который требует отдельного внимания. Все идет, как идет – и хорошо. Но нет – это тоже менеджмент. Надо своевременно дарить друг другу подарки, выделять время на «поговорить». Когда ты полноценно вкладываешься в отношения – уходит чувство вины и появляется чувство наполненности и счастья»

«Мы эволюционно заточены получать быстрое удовольствие. Потому мозгу надо давать эту «плюшку», иначе он в какой-то момент самостоятельно отключится и это приведет к неосознанным действиям. Классика: срывы после жесточайшей диеты или нового образа жизни. «Я ел салатик из капусты, а потом – оп, и я в 2 ночи возле холодильника с пальцами в майонезе и беконе»

Шулимова Юлиягенетик-биоэтик, адепт минимализмаЮлия Шулимова, генетик-биоэтик, специалист по качеству пищевых продуктов, сертифицированный аудитор, создает безопасные и вкусные продукты питания и коммуникационные стратегии по их продвижению на рынок.В 2015 году Юля эмигрировала в Польшу и с тех пор живет на две страны, постоянно приезжая в Украину для предоставления профессиональных консультаций или на проекты. Одним из важнейших факторов успеха в быстрой и беспроблемной адаптации к новому темпу жизни она считает осознанный минимализм.Для чего ей понадобилось ограничивать себя в вещах и как девушка пришла к подобному решению – она откровенно рассказала ItWorked.Юля называет себя типичной украинской девушкой, которой свойственна высокая тревожность. К поиску путей устранения этого неприятного симптома она подошла с точки зрения науки: согласно нейропсихологии, отличный метод снижения стресса – убрать количество выборов в жизни. А потребление – это выбор.Осознав количество ненужных повседневных выборов, Юлия приняла волевое решение поставить жесткий «лимит потребителя» и начала путь к минимализму.Что значит минимализмДля Юлии это значит осознанная трата ресурсов и умение обходиться 150 вещами. Подразумеваются все личные вещи от одежды всех сезонов до документов, блокнотов и зарядок к девайсам. Тут важно не смешивать понятия и не включать сюда детали быта вроде кухонной утвари и полотенец.150 единиц – это исключительно личные вещи, например, то, что мы берем с собой в поездку, командировку.Конечно же, данный период по признанию самой Юли, был очень тяжелым, одолевали страхи.Потому, чтобы проще пройти непростой этап, был выделен период в 12 месяцев и разработан «».• Первое от чего Юля начала избавляться – это излишний выбор вещей100 она записала себе в блокнот и зазор в еще 20 оставила на случай необходимости что-то докупить. Критерий выбора был прост: нужно/не нужно, никаких эмоций. Вещи вне списка были отданы на благотворительность.• Далее освободила ресурс организационных решений: одежда на утро готовится с вечера, в холодильнике минимальный набор продуктов для приготовления простых блюд и т.д.• Следующими на очереди были отношения: пришлось научиться прощаться с людьми, с которыми некомфортно• И в финале – реорганизация работы и личных приоритетов.Вот тут случился ступор и понадобилась помощь ментора. Им стал Володя Дегтярев. После «разбора полетов» по всем проектам, клиентам и гонорарам вырисовалось, что можно без жалости откинуть.Путь к желаемому результату занял год. Зато с тех пор жизнь действительно качественно изменилась.• Повышение эффективностиКогда осознаешь, что процессов, действий, вещей, людей в твоей жизни не может быть много, ты автоматически выбираешь только лучшие из них и действительно важные. С момента прихода к минимализму загрузка Юлии по бытовым рутинным вопросам снизилась на 40%. А значит освободилось время для более продуктивных занятий.• Случился серьезный прорыв в образовании, были получены международные сертификаты, реализованы социальные проекты, международные проекты. И тут срабатывает просто принцип: чем больше ты приобретаешь новых навыков, тем проще тебе дается освоение следующих ( «эффект Матфея») . А соответственно, растет и гонорар.• Появление осознанностиСтоит понять, что вещи требуют обслуживания: места для хранения, дополнительной уборки, стирки и т.д.Кроме того, в осознанности легче говорить «нет». Гораздо проще отказывать, когда ты четко знаешь, что делаешь, зачем и для чего.• Изменение отношенийОсознанность реализовалась также в новом качестве семейных отношений.Но с другой стороны может возникнуть непонимание со стороны родителей. Ведь старшему поколению сложно осознать позитив в ограничении. А как же консервация или «а вдруг пригодится?» Но родители Юлии люди практичные и занятые, так что здесь проблем не возникло.• Смена круга общенияЗакономерно из окружения отсеялись люди, которые подвержены мании потребления информации и вещей ради потребления. Да и новое умение вовремя отказывать тоже сыграло свою роль в формировании качественно иного круга друзей.Тут все просто – вещи, которые появилось желание обновить, Юлия меняет, выбрасывает старые и покупает взамен новые.80% списка – это реально необходимые предметы, но 20% Юля все же оставляет на хаотичные покупки.Из новых удовольствий, которые появились в ее жизни – спонтанные выходные после трудоемкого проекта, прогулки в одиночестве, больше осознанного времени для собственного здоровья и с друзьями, а также учеба. Ведь когда получаешь новую информацию, которая укладывается в твою картинку мира и закрывает собой какой-то пробел, – это кайф.Возможно, некоторые из вас решили, что довольно просто стать минималистом, когда ты бессемейный. Но, по иронии судьбы, путь Юли к новому образу жизни совпал с замужеством. И да, ее партнер не сразу принял удивительную для него картину жизни, в которой «девочка не любит просто так ходить на шоппинг», но в итоге он прочувствовал преимущества системы, избавился от лишнего хлама и теперь минимализм стал их семейным образом жизни.Источник:itworked.com.uaА вы можете собраться в аэропорт за 30 минут?