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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 гру, 2017 20:20
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 31 гру, 2017 12:19
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Вів 02 січ, 2018 23:24
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:02
"Международные резервы Украины по состоянию на 01 января 2018 года составляли 18 808,45 млн. долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. За год они выросли на 21%.
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:32
Средняя зарплата украинского работника, которую он получает на руки составляет всего 190 евро – это чуть более 6 тысяч гривен. В рейтинге европейских зарплат самыми близкими "соседями" украинцев являются молдаване и азербайджанцы. У них средняя зарплата 216 и 232 евро соответственно.
Самые большие зарплаты у жителей Швейцарии. В месяц швейцарские работники получают 4 421 евро (более 150 тысяч гривен). Рядом со швейцарцами в рейтинге европейских зарплат разместились Исландия (3 440 евро) и Норвегия (3 405 евро).
Слава Україні! /читаю усіх/
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