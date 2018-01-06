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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:20

https://twitter.com/den_kazansky/status ... 0219409414
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 12:19

https://twitter.com/Sandy_mustache/stat ... 5197216768
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:24

http://mil.in.ua/vrazhayuchi-foto-vitch ... su-hrim-2/
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 08:29

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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:02

"Международные резервы Украины по состоянию на 01 января 2018 года составляли 18 808,45 млн. долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. За год они выросли на 21%.
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:32

Средняя зарплата украинского работника, которую он получает на руки составляет всего 190 евро – это чуть более 6 тысяч гривен. В рейтинге европейских зарплат самыми близкими "соседями" украинцев являются молдаване и азербайджанцы. У них средняя зарплата 216 и 232 евро соответственно.

Самые большие зарплаты у жителей Швейцарии. В месяц швейцарские работники получают 4 421 евро (более 150 тысяч гривен). Рядом со швейцарцами в рейтинге европейских зарплат разместились Исландия (3 440 евро) и Норвегия (3 405 евро).

https://strana.ua/news/116063-ukraintsy ... -evro.html
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