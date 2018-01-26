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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 січ, 2018 06:42
При случае напомню грустную историю "русского мира":
Уничтожено в Гражданскую войну – 18 млн.
Коллективизация, раскулачивание, голод – 22 млн.
Репрессии 1935-41 гг. - 19 млн.
Война – 32 млн.
Репрессировано с 1941 по 1953 гг. - 9 млн.
Смутное время. Нагибин. Дневник.(С)
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vovikhan1991
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