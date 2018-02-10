Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
При случае напомню грустную историю "русского мира": Уничтожено в Гражданскую войну – 18 млн. Коллективизация, раскулачивание, голод – 22 млн. Репрессии 1935-41 гг. - 19 млн. Война – 32 млн. Репрессировано с 1941 по 1953 гг. - 9 млн. Смутное время. Нагибин. Дневник.(С)
29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и возле села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.
С момента объявления о передаче оружия в треугольнике отношений Киев-Вашингтон-Москва многое изменилось безвозвратно. Всем стало ясно, что угрозы со стороны Владимира Путина больше не работают, а санкции будут только усиливаться. Цель политического истеблишмента в США, действующего скорее вопреки Трампу, очевидна - повторить сценарий СССР для современной России. Но для Москвы оставляют коридор мирного завершения российско-украинской войны. http://news.liga.net/articles/politics/ ... _ssha_.htm
"По моим ощущениям, в среде моих знакомых и знакомых моих знакомых перешел существенный перелом настроений, начавшийся с середины 15 года. Вера в молодую растущую республику а вместе с ней и Россию стремительно падает. Отношение к военным в основной среде выливаются одним емким словом ДэНэРы. Т.е. люди не видят в них защитников, а тихо ненавидят и терпят только потому, что те с оружием. Не секрет, что больше 50% населения по тем или иным причина ездят в Украину (учеба, родственники, пенсия и т.д.) Так вот, кто бы что не говорил и не рассказывал про ужасы прохождения таможни в укропии, но наши своей жадностью, цинизмом и хамским отношением бьют все рекорды.Во первых хохлы поставили полноценную таможню с достаточным количеством персонала, который быстро и четко делает свои обязанности. На который можно пожаловаться и который ведет себя в рамках приличия в большинстве случаев. То, что происходит у нас, описывают так: «смешались люди, кони». Бизнес на перевозки идет полным ходом. Платники идут без очереди, остальные стоят. Сейчас во всю лютует таможня. Например есть запрет ввоза сыра, колбасы, мяса, сала. Люди едут с Украины закупив это не потому, что ему так хочется, а потому, что там это дешевле почти в 2 раза. Он проходит укров и наши доблестные таможенники конфисковывают все это себе в карман.Большая часть честно и откровенно ждет Украину. И самое страшное, то что мы теряем молодежь. Даже разговаривая на русском языке, они себя самоидентифицируются украинцами. А то, что они говорят на русском их это не сколько не смущает «ну мы живем в русскоговорящем регионе» (С).
///Пришла информация, что в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не 100, а 217 граждан РФ. Большая часть из них русские.
Под удар артиллерии и авиации сил коалиции, который продолжался 4 часа, попали 253 бойца (Вагнер 5 рота (вся), СПН МО, артиллеристы, танки. Наши, в составе колонны, выдвигались на позиции для штурма. Техники было много.
Сначала отработала арта, потом парней добивали Lockheed AC-130 Spectre и пара вертушек. Абсолютно безнаказанно. Средств ПВО, даже ручных, не было.
Представители Пентагона и Госдепа США утверждают, что предупреждали Минобороны России о готовящемся ударе.
Раненные уже в РФ, почти все тяжелые. Увечья страшные. У многих оторваны конечности, изуродованы лица, тяжелые ранения головы.
Останки погибших также уже в России.
Российские СМИ хранят гробовое молчание./// =================================