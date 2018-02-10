Додано: Суб 10 лют, 2018 11:06

"По моим ощущениям, в среде моих знакомых и знакомых моих знакомых перешел существенный перелом настроений, начавшийся с середины 15 года. Вера в молодую растущую республику а вместе с ней и Россию стремительно падает. Отношение к военным в основной среде выливаются одним емким словом ДэНэРы. Т.е. люди не видят в них защитников, а тихо ненавидят и терпят только потому, что те с оружием. Не секрет, что больше 50% населения по тем или иным причина ездят в Украину (учеба, родственники, пенсия и т.д.) Так вот, кто бы что не говорил и не рассказывал про ужасы прохождения таможни в укропии, но наши своей жадностью, цинизмом и хамским отношением бьют все рекорды.Во первых хохлы поставили полноценную таможню с достаточным количеством персонала, который быстро и четко делает свои обязанности. На который можно пожаловаться и который ведет себя в рамках приличия в большинстве случаев. То, что происходит у нас, описывают так: «смешались люди, кони». Бизнес на перевозки идет полным ходом. Платники идут без очереди, остальные стоят. Сейчас во всю лютует таможня. Например есть запрет ввоза сыра, колбасы, мяса, сала. Люди едут с Украины закупив это не потому, что ему так хочется, а потому, что там это дешевле почти в 2 раза. Он проходит укров и наши доблестные таможенники конфисковывают все это себе в карман.Большая часть честно и откровенно ждет Украину. И самое страшное, то что мы теряем молодежь. Даже разговаривая на русском языке, они себя самоидентифицируются украинцами. А то, что они говорят на русском их это не сколько не смущает «ну мы живем в русскоговорящем регионе» (С).

Слава Україні! /читаю усіх/