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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:34

freeze
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:48

V2

Ход мыслей Ваших мне не доступен.
Вы просто не отслеживаете ситуацию в Сирии.
Контингент РФ сейчас расположен в Латакии, Алеппо и Идлибе.
Из района Дейр-эз-Зора ушли больше месяца назад.
Это не для кого не секрет.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:18

freeze
Тут питання, розжовані ким?!
Не варто розділяти уткіна і путіна - уткін танки не у воєнторзі купує
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:31

Re: Імперські амбіції сусіда

  V2 написав:Нагадаємо, перший раз Путін відступив без бою у квітні минулого року, коли президент Трамп наказав завдати ракетного удару по асадівській базі Еш-Шайрам. Тоді російські системи ППО могли спробувати збити повільні «Томогавки», але – побоялися.

Не побоялись, а фізично не могли. http://gordonua.com/news/worldnews/ross ... 82491.html
Тут колись Волгарь переповідав пропагандистські казочки про ядерний щит РФ. Всі ці С-400 можуть збити 50-70% міжконтинентальних ракет, але вони безсилі проти крилатих. Тому Трамп робить наголос на збільшення кількості останніх.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:37

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Из района Дейр-эз-Зора ушли больше месяца назад.

Звичайно пішли і їх там немає :wink: :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:41

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Контингент РФ сейчас расположен в Латакии, Алеппо и Идлибе.
Из района Дейр-эз-Зора ушли больше месяца назад.
Это не для кого не секрет.


Я Вам скажу більше - з їхніх слів їх і в Україні ніколи не було (Крим, Донецьк, Луганськ).
Але як так відбувається, їх там не було, але "через кілька годин безперервних ударів з повітря, до курдів зателефонував той самий офіцер збройних сил РФ, який раніше заперечував атаку, і попросив "припинити вогонь, щоб забрати вбитих та поранених".
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:55

В воздушной операции по отражению массированной атаки проасадовских сил коалиция во главе с США применила бомбардировщики F-15E, В-52, истребители F-22, дроны MQ-9, самолеты огневой поддержки AC-130 и ударные вертолеты AH-64 Apache. Об этом на брифинге сообщил генерал-лейтенант Джеффри Харриган, пишет пресс-служба Пентагона.

"SDF запросили точечные удары, и более трех часов они наносились как с воздуха, так и с наземной артиллерии. Против наступающего противника было использовано много сверхточных боеприпасов. Их атака захлебнулась, были уничтожены многие танки и артсистемы", - рассказал он.

По словам командующего операциями ВВС США в Сирии, несмотря на то, что наступление сводных войск диктатора Башара Асада и российских наемников было "неспровоцированным", оно не стало неожиданностью для сил коалиции, поскольку разведка докладывала о постоянном наращивании живой силы противника, а также дооборудовании их плацдарма в течении недели.

Харриган подчеркнул: коалиция сосредоточена "на единственном враге: Исламском государстве".

"Мы не ищем стычек с кем-либо еще, но, как сказал на прошлой неделе министр Мэттис - "если вы захотите нам поугрожать, это будет ваш самый длинный и худший день", - подытожил генерал США.

7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира "Апостола" и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Как минимум Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины в Донбассе.

В Кремле заявили, что "не знают" о погибших там российских военных, и посоветовали справиться об этом в Минобороны РФ. Тем временем СМИ РФ сообщили, что в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга умирают раненые в Дейр-эз-Зоре наемники.
http://news.liga.net/news/world/1489938 ... _sirii.htm
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:06

V2

Вот видите как вы быстро всё нашли, когда захотели. Даже фамилии погибших.
Главное уйти с прочтения сайтов типа Цензор или других аналогов.

Единственное американский генерал ошибается, погибло больше вагнеровцев, на сегодня по мониторингу соцсетей, а есть такие энтузиасты сидят и мониторят, погибло 40 вагнеровцев.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:24

freeze
https://el-murid.livejournal.com/3669953.html#comments

Не цензорна особа стверджує, що у соцмережах випливає 10% загиблих...якщо 40 це 10% - 100% це?...
vovikhan1991
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