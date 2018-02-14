Додано: Чет 15 лют, 2018 09:55

В воздушной операции по отражению массированной атаки проасадовских сил коалиция во главе с США применила бомбардировщики F-15E, В-52, истребители F-22, дроны MQ-9, самолеты огневой поддержки AC-130 и ударные вертолеты AH-64 Apache., пишет пресс-служба Пентагона."SDF запросили точечные удары, и более трех часов они наносились как с воздуха, так и с наземной артиллерии. Против наступающего противника было использовано много сверхточных боеприпасов. Их атака захлебнулась, были уничтожены многие танки и артсистемы", - рассказал он.По словам командующего операциями ВВС США в Сирии, несмотря на то, что наступление сводных войск диктатора Башара Асада и российских наемников было "неспровоцированным", оно не стало неожиданностью для сил коалиции, поскольку разведка докладывала о постоянном наращивании живой силы противника, а также дооборудовании их плацдарма в течении недели.Харриган подчеркнул: коалиция сосредоточена "на единственном враге: Исламском государстве"."Мы не ищем стычек с кем-либо еще, но, как сказал на прошлой неделе министр Мэттис - "если вы захотите нам поугрожать, это будет ваш самый длинный и худший день", - подытожил генерал США.7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира "Апостола" и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Как минимум Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины в Донбассе.В Кремле заявили, что "не знают" о погибших там российских военных, и посоветовали справиться об этом в Минобороны РФ. Тем временем СМИ РФ сообщили, что в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга умирают раненые в Дейр-эз-Зоре наемники.