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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:19

  freeze написав:Никакой Битвы при Дейр-эз-Зор не было.
...
сразу же поднимаются с ближайшей авиабазы США боевые дроны и бомбардировщики и стирает на фиг не прикрытую ни чем колонну сумасшедших рейдеров.


Битвы не было, но почему дроны и бомбардировщики вылетали на задание?

Хотя согласен, битвы не было. Был разгром.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:30

  V2 написав:
  freeze написав:Ход мыслей Ваших мне не доступен.


Приватні військові компанії для того і вигадані в Москві, щоб вище російське керівництво - політичне і військове - не було відповідальним за авантюри своїх підлеглих. Насправді ці компанії - звичайні підрозділи Збройних Сил Російської Федерації. Так, військовослужбовці, які там знаходяться, можуть бути попередньо звільнені з лав "справжніх" Збройних Сил. Ну так і розвідникам-нелегалам створюють різноманітні легенди.
У серпні минулого року петербурзька інтернет-газета "Фонтанка" опублікувала фотографію, на якій президент Росії Володимир Путін позує поруч з представниками компанії "Вагнер". У тому числі і з самим "Вагнером" - підполковником запасу Дмитром Уткіним. І з соратниками "Вагнера" - у них теж колоритні позивні і теж всі груди в орденах.

Так, на фотографії - герої Росії і чотирикратні кавалери ордена "Мужності". Це - вищі бойові нагороди Росії. І за участь у приватних операціях їх не дають.
https://espreso.tv/article/2018/02/15/v ... tsya_putin


Так о чем спор и чего толчем воду в ступе?

Специально созданы, чтобы не отвечали. Перед этим уволены с воинской службы.
Фото Путина с Уткиным, оно это фото настолько известно, неужели его кто-то не видел еще много месяцев назад?

А что вы хотите доказать, что на самом деле не уволены с воинской службы?
Ну считайте, что не уволены. Сами же привели ссылку на американского генерала, который говорит о наемниках, а не о кадре. Зачем тогда ссылки кидаете, если они противоречат вашим убеждениям. Не нравится что говорят американцы? Так сейчас уже модно у нас гнобить Трампа и американцев, новый виток самосознания.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 06:44

"То есть в ведомстве Кужугетовича планировали судя по всему. Тогда получается это крупнейшее поражение Русского оружия со времен Грозного 95. И то грозный таки взяли так что формально это не поражение, а тут полное фиаско с отступлением. Да еще и от "пендосов" которых любой диванный воен-патриот обещает порвать как тузик грелку если че" (С)
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:37

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Специально созданы, чтобы не отвечали. Перед этим уволены с воинской службы.
Фото Путина с Уткиным, оно это фото настолько известно, неужели его кто-то не видел еще много месяцев назад?

А что вы хотите доказать, что на самом деле не уволены с воинской службы?
Ну считайте, что не уволены. Сами же привели ссылку на американского генерала, который говорит о наемниках, а не о кадре.

Так в традиції "ихтамнет" дуже просто зробити з кадра, відпускника-найманця. Одним заднім розчерком пера. Тільки з льотчиками такий фокус не проходить - доводиться ховати з почестями. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:35

По данным Михаила Полынкова, безвозвратные потери на сегодняшний день составили:

217 человек - 5ШО (штурмовой отряд)
10 человек - 2 ШО
94 человека - «Весна» (она же «Карпаты»)
13 человек - артдивизион
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:03

"Збройні сили Росії, а не бойовики, напали на американську базу в Сирії - Bloomberg"

https://ukrainian.voanews.com/a/zbrojni ... 57418.html
ridibunda666
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:27

Немного конспирологии

О том, как в РФ заметают следы:
http://shipilov.com/zhurnalistika/1353-sluchajnaya-fluktuatsiya-i-71-trup-v-podmoskove.html
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:19

https://www.facebook.com/el.murid.3/vid ... 707956653/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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