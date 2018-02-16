Додано: Чет 15 лют, 2018 18:30

V2 написав: freeze написав: Ход мыслей Ваших мне не доступен. Ход мыслей Ваших мне не доступен.



Приватні військові компанії для того і вигадані в Москві, щоб вище російське керівництво - політичне і військове - не було відповідальним за авантюри своїх підлеглих. Насправді ці компанії - звичайні підрозділи Збройних Сил Російської Федерації. Так, військовослужбовці, які там знаходяться, можуть бути попередньо звільнені з лав "справжніх" Збройних Сил. Ну так і розвідникам-нелегалам створюють різноманітні легенди.

У серпні минулого року петербурзька інтернет-газета "Фонтанка" опублікувала фотографію, на якій президент Росії Володимир Путін позує поруч з представниками компанії "Вагнер". У тому числі і з самим "Вагнером" - підполковником запасу Дмитром Уткіним. І з соратниками "Вагнера" - у них теж колоритні позивні і теж всі груди в орденах.



Так, на фотографії - герої Росії і чотирикратні кавалери ордена "Мужності". Це - вищі бойові нагороди Росії. І за участь у приватних операціях їх не дають.

https://espreso.tv/article/2018/02/15/v ... tsya_putin Приватні військові компанії для того і вигадані в Москві, щоб вище російське керівництво - політичне і військове - не було відповідальним за авантюри своїх підлеглих. Насправді ці компанії - звичайні підрозділи Збройних Сил Російської Федерації. Так, військовослужбовці, які там знаходяться, можуть бути попередньо звільнені з лав "справжніх" Збройних Сил. Ну так і розвідникам-нелегалам створюють різноманітні легенди.У серпні минулого року петербурзька інтернет-газета "Фонтанка" опублікувала фотографію, на якій президент Росії Володимир Путін позує поруч з представниками компанії "Вагнер". У тому числі і з самим "Вагнером" - підполковником запасу Дмитром Уткіним. І з соратниками "Вагнера" - у них теж колоритні позивні і теж всі груди в орденах.Так, на фотографії - герої Росії і чотирикратні кавалери ордена "Мужності".

Так о чем спор и чего толчем воду в ступе?Специально созданы, чтобы не отвечали. Перед этим уволены с воинской службы.Фото Путина с Уткиным, оно это фото настолько известно, неужели его кто-то не видел еще много месяцев назад?А что вы хотите доказать, что на самом деле не уволены с воинской службы?Ну считайте, что не уволены. Сами же привели ссылку на американского генерала, который говорит о наемниках, а не о кадре. Зачем тогда ссылки кидаете, если они противоречат вашим убеждениям. Не нравится что говорят американцы? Так сейчас уже модно у нас гнобить Трампа и американцев, новый виток самосознания.