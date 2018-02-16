Битвы не было, но почему дроны и бомбардировщики вылетали на задание?
Хотя согласен, битвы не было. Был разгром.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 лют, 2018 17:19
Битвы не было, но почему дроны и бомбардировщики вылетали на задание?
Хотя согласен, битвы не было. Был разгром.
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:30
Так о чем спор и чего толчем воду в ступе?
Специально созданы, чтобы не отвечали. Перед этим уволены с воинской службы.
Фото Путина с Уткиным, оно это фото настолько известно, неужели его кто-то не видел еще много месяцев назад?
А что вы хотите доказать, что на самом деле не уволены с воинской службы?
Ну считайте, что не уволены. Сами же привели ссылку на американского генерала, который говорит о наемниках, а не о кадре. Зачем тогда ссылки кидаете, если они противоречат вашим убеждениям. Не нравится что говорят американцы? Так сейчас уже модно у нас гнобить Трампа и американцев, новый виток самосознания.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 06:44
"То есть в ведомстве Кужугетовича планировали судя по всему. Тогда получается это крупнейшее поражение Русского оружия со времен Грозного 95. И то грозный таки взяли так что формально это не поражение, а тут полное фиаско с отступлением. Да еще и от "пендосов" которых любой диванный воен-патриот обещает порвать как тузик грелку если че" (С)
Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:37
Re: Імперські амбіції сусіда
Так в традиції "ихтамнет" дуже просто зробити з кадра, відпускника-найманця. Одним заднім розчерком пера. Тільки з льотчиками такий фокус не проходить - доводиться ховати з почестями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 16 лют, 2018 11:35
По данным Михаила Полынкова, безвозвратные потери на сегодняшний день составили:
217 человек - 5ШО (штурмовой отряд)
10 человек - 2 ШО
94 человека - «Весна» (она же «Карпаты»)
13 человек - артдивизион
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:03
"Збройні сили Росії, а не бойовики, напали на американську базу в Сирії - Bloomberg"
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:27
Немного конспирологии
О том, как в РФ заметают следы:
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:19
Слава Україні! /читаю усіх/
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