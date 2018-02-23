Парень - молодец, он еще вчера на отборе прыгал на заглядение.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:05
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:15
Re: Імперські амбіції сусіда
Как работают фабрики троллей в РФ: интервью экс-сотрудника - WP
"Я пришел туда и сразу ощутил себя персонажем из книги "1984" Джорджа Оруэлла. Это место, где ты должен писать, что белое - это черное, а черное - это белое. Первое ощущение, что ты на каком-то заводе, где ложь и неправду поставили на конвейер. Объемы были колоссальными - там работало множество людей, от 300 до 400, и все они писали совершенную брехню.
Додано: Суб 24 лют, 2018 11:30
В ЕС назвали размеры минимальных зарплат: от 261 до 1999 евро
Статистическая служба ЕС – Евростат опубликовала очередной отчет об уровне минимальных месячных зарплат в странах-членах. Об этом сообщили в Евростате.
"В январе 2018 года Болгария имела наименьшую минимальную зарплату в размере 261 евро на территории ЕС. Страны на востоке ЕС имеют уровень минимальных зарплат от 400 до 500 евро в месяц", - посчитали в статистической службе.
В частности, в Литве минимальная зарплата составляла 400 евро, в Румынии – 408, в Латвии – 430, в Венгрии – 445, в Хорватии – 462, в Чехии – 478, в Словакии – 480, в Эстонии – 500 и в Польше – 503 евро.
В семи странах - на западе и севере ЕС - зафиксированы самые высокие зарплаты. В частности, самый высокий уровень минимальной оплаты труда в месяц в Люксембурге – 1999 евро.
Слава Україні! /читаю усіх/
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