Нефтяная идиллия, в которой почти полвека живет Россия...
Об чем Вы говорите, какие полвека?
Москва, несколько крупных городов и нефтегазовые кластеры относительно неплохо живут последние лет 10-15.
Остальная Расея в ж.опе
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:41
Pupsik
Об чем Вы говорите, какие полвека?
Москва, несколько крупных городов и нефтегазовые кластеры относительно неплохо живут последние лет 10-15.
Остальная Расея в ж.опе
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:09
опять что-то пошло не так
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:53
Re: Імперські амбіції сусіда
По оценке Мирзаянова, даже нескольк граммов этого препарата могут представлять смертельную опасность для большого числа людей. «В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек», — заявил химик. Мирзаянов опасается возможного воздействия "Новичка" на обитателей Солсбери, если он в самом деле был применен.
Мирзаянов подчеркнул, что уверен в том, что только Россия могла быть причастна к применению подобного нервно-паралитического БОВ:«Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже». Химик подчеркнул, что формула вещества до сих пор остается засекреченной. В Великобританию его могли завезти в виде нескольких безвредных компонентов, смешать на месте и применить по назначению
В комментарии для Daily Mail Мирзаянов описал, как действует «Новичок». «Он парализует человека, он заставляет вас биться в конвульсиях, вы не можете дышать и умираете, если получили достаточную дозу. Это настоящая пытка», — приводит его слова издание.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:59
Газета Times назвала Россию "страной-изгоем", опубликовав статью с соответствующим заголовком, сообщает "Би-би-си". По данным издания, хотя Россия уже более 10 лет безнаказанно нарушает международное право, все же на этот раз мировое сообщество должно признать, что в деле Скрипаля она зашла слишком далеко, поскольку применила чрезвычайно смертоносный яд. Это было сделано с целью убить бывшего российского шпиона в английском графстве Уилтшир.
Из этого газета делает вывод, что либо российское государство спонсирует терроризм, либо каким-то авантюристам удалось получить доступ к ее запасам химического оружия для того, чтобы спровоцировать международный кризис. Как бы то ни было, Британия должна быть готова немедленно, конкретно и гарантированно на это ответить, уверен автор статьи.
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:08
"Один из основных разработчиков газа Новичок химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 16 марта, пишет The Guardian."
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"Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик."
Слава Україні! /читаю усіх/
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