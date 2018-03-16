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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46474849>
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:41

Pupsik
Нефтяная идиллия, в которой почти полвека живет Россия...


Об чем Вы говорите, какие полвека?
Москва, несколько крупных городов и нефтегазовые кластеры относительно неплохо живут последние лет 10-15.
Остальная Расея в ж.опе :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:09

опять что-то пошло не так

http://www.bbc.com/russian/news-43378001
"Принимая во внимание то, что это вещество идентифицировали ведущие в мире эксперты в сфере обороны, науки и технологий лаборатории в Портон Дayн; то, что раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова; учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери", - сказала Тереза Мэй, выступая в парламенте.

"Либо это было прямое действие российского правительство против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки", - заявила Мэй.

Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы представить объяснения по поводу произошедшего.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:53

Re: Імперські амбіції сусіда

По оценке Мирзаянова, даже нескольк граммов этого препарата могут представлять смертельную опасность для большого числа людей. «В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек», — заявил химик. Мирзаянов опасается возможного воздействия "Новичка" на обитателей Солсбери, если он в самом деле был применен.

Мирзаянов подчеркнул, что уверен в том, что только Россия могла быть причастна к применению подобного нервно-паралитического БОВ:«Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже». Химик подчеркнул, что формула вещества до сих пор остается засекреченной. В Великобританию его могли завезти в виде нескольких безвредных компонентов, смешать на месте и применить по назначению

В комментарии для Daily Mail Мирзаянов описал, как действует «Новичок». «Он парализует человека, он заставляет вас биться в конвульсиях, вы не можете дышать и умираете, если получили достаточную дозу. Это настоящая пытка», — приводит его слова издание.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/13/03/2018/ ... m=newsfeed
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:59

Газета Times назвала Россию "страной-изгоем", опубликовав статью с соответствующим заголовком, сообщает "Би-би-си". По данным издания, хотя Россия уже более 10 лет безнаказанно нарушает международное право, все же на этот раз мировое сообщество должно признать, что в деле Скрипаля она зашла слишком далеко, поскольку применила чрезвычайно смертоносный яд. Это было сделано с целью убить бывшего российского шпиона в английском графстве Уилтшир.

Из этого газета делает вывод, что либо российское государство спонсирует терроризм, либо каким-то авантюристам удалось получить доступ к ее запасам химического оружия для того, чтобы спровоцировать международный кризис. Как бы то ни было, Британия должна быть готова немедленно, конкретно и гарантированно на это ответить, уверен автор статьи.

http://newsader.com/44300-vedushhaya-br ... ignal-push
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:08

"Один из основных разработчиков газа Новичок химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 16 марта, пишет The Guardian."
https://www.theguardian.com/uk-news/201 ... CMP=twt_gu
***
"Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик."
https://korrespondent.net/world/3951841 ... k-novychka
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:47

  Pupsik написав:"Один из основных разработчиков газа Новичок химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 16 марта, пишет The Guardian."
https://www.theguardian.com/uk-news/201 ... CMP=twt_gu
***
"Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик."
https://korrespondent.net/world/3951841 ... k-novychka


Логичнее было бы сначала дополучить все разрешения на Северный поток-2 и провести Чемпионат мира по футболу, а потом травить бывшего пожилого агента. По крайней мере прошлый раз подождали окончания Олимпиады в Сочи. А с агентом логичней было подождать до августа месяца, чтобы не ставить под угрозу многомиллиардные вложения на СП-2 и Чемп по футболу.
Хотя всё бывает в этой жизни. Но в этом случае тут даже у персонажа Конан Дойля с его дедуктивными доказательствами закипел бы мозг.
Я по диплому преподаватель химии, но даже на моем уровне есть вопросы, на которые англичане не дают ответ, то ли секретность, то ли сами не знают ответа.


Ну вот самый примитивный вопрос, рассуждает не я, а профессиональный химик, где сами-то англичане взяли образец Новичка:

Втім, є один аспект, на який автор не звернув увагу – це на спосіб ідентифікації «Новачка» британськими фахівцями.

Власне, виявити сліди будь-якої речовини можна лише шляхом мас-спектроскопії високої розподільної здатності. Іншого методу просто не існує.

Цей метод є універсальним, виявляє будь-що й у надзвичайно малих кількостях – досліджувана проба (наприклад, повітря, відібране в місці, до побував Скрипаль з донькою, змиви з одягу чи екстракти біологічних рідин) впорскується (безпосередньо або після проходження через колонку газового хроматографа) в камеру мас-спектрометра, молекули проби іонізуються й пучок іонів розділяється під дією постійного магнітного поля за відношенням маса/заряд. Але виявити, що в повітрі, окрім азоту, кисню та інших звичайних газів, було ще щось з великою молекулярною вагою, замало. Треба цю домішку не лише виявити, але й ідентифікувати як «Новачок». А це можна зробити тільки в один спосіб – шляхом запису мас-спектру від достеменно відомого взірця цієї речовини та порівняння з мас-спектром проби, яка досліджується.

Більш того, можна припускати, що вибір отрути диктувався саме тим, що «Новачок» не належить до числа відомих фосфорорганічних сполук. І тому організатори злочину сподівались, що його мас-спектру немає в базі даних, а, отже, ідентифікація неможлива.

Таким чином, сам факт швидкої ідентифікації отруйної речовини свідчить про те, що фахівці Великій Британії мали в своєму розпорядженні мас-спектр «Новачка», з метою отримання якого цей препарат був свого часу синтезований за межами Росії. А тому твердження, що «Новачок» не може мати ніякого іншого походження, окрім російського, не відповідає дійсності.

Звісно, це не означає, що Росія до отруєння непричетна. Але факт використання для замаху на Скрипаля речовини «Новачок» сам по собі ще не є достеменним доказом того, що екс-співробітник ГРУ став жертвою своїх колишніх колег.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:47

Шукати логіку в голові такого пацієнта марна справа...
https://www.youtube.com/watch?v=0-Q8unLIhlk
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:17

  Pupsik написав:Шукати логіку в голові такого пацієнта марна справа...
https://www.youtube.com/watch?v=0-Q8unLIhlk


Да, пациент явно болен.
Но это никак не поможет Высокому английскому Суду в деле по расследованию покушения на беднягу Скрипаля. Специалисты говорят, что из комы он не выйдет, так что можно сказать, что фактически убийство.

Пока фактов никаких не опубликовано. Возможно это просто стиль работы английских прокуроров. Сначала делают, потом публикуют. А не как у нас принято наоборот делать.

Собственно расследование должно ответить на вопросы -
- Кто конкретно исполнитель
- Где конкретно произошло отравление
- Когда и при каких обстоятельствах
- Какие мотивы преступления
- Кто организатор
- Кто заказчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:21

кстати...в истории России это не первый случай...

"Объяснение трагических сторон правления Ивана Грозного его психической болезнью возникло в середине XIX в. и поддерживалось как старыми историками — Н. И. Костомаров и В. О. Ключевский, так и современными — В. Б. Кобрин и Р. Г. Скрынников. Психиатры, естественно, единодушно поддерживают это мнение: Иван Грозный «был тяжёлым душевнобольным с явными признаками шизоэпилепсии, и большинство событий его царствования можно объяснить как следствие безумных поступков самодержавного властителя»" (С)
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:29

  Pupsik написав:Психиатры, естественно, единодушно поддерживают это мнение: Иван Грозный «был тяжёлым душевнобольным с явными признаками шизоэпилепсии, и большинство событий его царствования можно объяснить как следствие безумных поступков самодержавного властителя»"


Да там кроме Ивана Грозного добрая половина стояла бы на сегодня на психиатрическом учете - Петр 1, Павел, Ленин, Сталин, я не говорю уже о мелких царствователях с явными признаками олигофрении на лице, за которых правили регенты.
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