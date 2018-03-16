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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:37

Навіщо Росії використовувати зброю за якою їх можна ідентифікувати ?
Набагато простіше елементарно зіштовхнути в метро під поїзд
---
Тут два варіанти або Росія показує хто домі (в даному разі королівстві) господар або хтось намагається очорнити Росію
---
Дуже схоже на елементарну підставу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было "ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода".
http://www.interfax.ru/russia/604017?ut ... n_get_more
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:55

  Ukrainian написав:
або хтось намагається очорнити Росію


Боїнг, сеча, анексії...краще ніж це робить сама Росія, цього не зробить ніхто...

п.с. тим більше, що країна з давніми традиціями...(С.Бандера, Л.Троцький)
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:04

  Pupsik написав:
  Ukrainian написав:
або хтось намагається очорнити Росію


Боїнг, сеча, анексії...краще ніж це робить сама Росія, цього не зробить ніхто...

п.с. тим більше, що країна з давніми традиціями...(С.Бандера, Л.Троцький)

Сеча ???
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:16

  Ukrainian написав:Сеча ???


приємно, що з приводу анексій та літака у Вас сумнівів нема

...мав на увазі, що підміняли проби сечі мельдонієвих спортсменів, що цим займалися державні служби Росії
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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  #<1 ... 46474849
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