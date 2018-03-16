Додано: Суб 17 бер, 2018 16:37

Навіщо Росії використовувати зброю за якою їх можна ідентифікувати ?Набагато простіше елементарно зіштовхнути в метро під поїзд---Тут два варіанти або Росія показує хто домі (в даному разі королівстві) господар або хтось намагається очорнити Росію---Дуже схоже на елементарну підставуМосква. 17 марта. INTERFAX.RU - В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было "ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода".