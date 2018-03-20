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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:37

Навіщо Росії використовувати зброю за якою їх можна ідентифікувати ?
Набагато простіше елементарно зіштовхнути в метро під поїзд
---
Тут два варіанти або Росія показує хто домі (в даному разі королівстві) господар або хтось намагається очорнити Росію
---
Дуже схоже на елементарну підставу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было "ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода".
http://www.interfax.ru/russia/604017?ut ... n_get_more
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:55

  Ukrainian написав:
або хтось намагається очорнити Росію


Боїнг, сеча, анексії...краще ніж це робить сама Росія, цього не зробить ніхто...

п.с. тим більше, що країна з давніми традиціями...(С.Бандера, Л.Троцький)
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:04

  Pupsik написав:
  Ukrainian написав:
або хтось намагається очорнити Росію


Боїнг, сеча, анексії...краще ніж це робить сама Росія, цього не зробить ніхто...

п.с. тим більше, що країна з давніми традиціями...(С.Бандера, Л.Троцький)

Сеча ???
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:16

  Ukrainian написав:Сеча ???


приємно, що з приводу анексій та літака у Вас сумнівів нема

...мав на увазі, що підміняли проби сечі мельдонієвих спортсменів, що цим займалися державні служби Росії
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:54

  Pupsik написав:
  Ukrainian написав:Сеча ???


приємно, що з приводу анексій та літака у Вас сумнівів нема

...мав на увазі, що підміняли проби сечі мельдонієвих спортсменів, що цим займалися державні служби Росії

Майдан проект Кремля для анексії Криму уже ні для кого не секрет
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:37

[spoiler=картинка]http://ipic.su/img/img7/fs/Ukraina.1521369410.jpg[/spoiler]
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:10

  Ukrainian написав:Навіщо Росії використовувати зброю за якою їх можна ідентифікувати ?
Набагато простіше елементарно зіштовхнути в метро під поїзд
---
Тут два варіанти або Росія показує хто домі (в даному разі королівстві) господар або хтось намагається очорнити Росію
---
Дуже схоже на елементарну підставу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).


Захарова быстро становится лицом российской дипломатии. Со скошенными от постоянного вранья глазами. :mrgreen:

Это она на фотках, кстати: https://pp.userapi.com/c824409/v8244091 ... 3JGuuQ.jpg

А вранье - потому что всего несколько дней назад:
https://www.bfm.ru/news/379591
Россия не только прекратила производство газа «Новичок», но и уничтожила все его запасы. Это подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил РИА Новости ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов.


Так что же прекращали и уничтожали, если таких разработок не было?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:22

Re: Імперські амбіції сусіда

Если поздравлений нет, их надо выдумать:

Кремль доложил о поздравлении Макрона в адрес Путина, о котором Елисейский дворец не сообщал

https://www.newsru.com/russia/19mar2018/putinmacron.html
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:53

Re: Імперські амбіції сусіда

  freeze написав:Таким чином, сам факт швидкої ідентифікації отруйної речовини свідчить про те, що фахівці Великій Британії мали в своєму розпорядженні мас-спектр «Новачка», з метою отримання якого цей препарат був свого часу синтезований за межами Росії. А тому твердження, що «Новачок» не може мати ніякого іншого походження, окрім російського, не відповідає дійсності.


Эксперт придерживается версии, что при отравлении бывшего британского шпиона и его дочери применили бинарный вариант, когда при смешивании двух компонентов получается боевое отравляющее вещество А-232. Но для того чтобы два компонента соединились, необходим третий, который называется промотором, сообщил ученый. Он связывает побочные продукты реакции, чтобы те не препятствовали протеканию. По словам Мирзаянова, «такие реакции не идут без промотора».

Третий компонент — промотор, как «отпечаток пальца на месте преступления», свидетельствует о происхождении отравляющего вещества, говорит химик.

По словам Мирзаянова, ранее британские специалисты получили образцы газа, который производился на новочебоксарском комбинате. Он отметил, что обмен образцами происходил в рамках Конвенции ООН о запрещении химического оружия. Согласно ей до 2010 года были уничтожены основные запасы химоружия. «Русские знают, какие промоторы есть у американцев, а американцы и британцы знают русский вариант», — добавил ученый.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/03/2018/5 ... m=newsfeed
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