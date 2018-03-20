Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Навіщо Росії використовувати зброю за якою їх можна ідентифікувати ? Набагато простіше елементарно зіштовхнути в метро під поїзд --- Тут два варіанти або Росія показує хто домі (в даному разі королівстві) господар або хтось намагається очорнити Росію --- Дуже схоже на елементарну підставу
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было "ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода". http://www.interfax.ru/russia/604017?ut ... n_get_more
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Ukrainian написав:Навіщо Росії використовувати зброю за якою їх можна ідентифікувати ? Набагато простіше елементарно зіштовхнути в метро під поїзд --- Тут два варіанти або Росія показує хто домі (в даному разі королівстві) господар або хтось намагається очорнити Росію --- Дуже схоже на елементарну підставу
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок", заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Захарова быстро становится лицом российской дипломатии. Со скошенными от постоянного вранья глазами.
Россия не только прекратила производство газа «Новичок», но и уничтожила все его запасы. Это подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил РИА Новости ветеран спецслужб сенатор Игорь Морозов.
Так что же прекращали и уничтожали, если таких разработок не было?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
freeze написав:Таким чином, сам факт швидкої ідентифікації отруйної речовини свідчить про те, що фахівці Великій Британії мали в своєму розпорядженні мас-спектр «Новачка», з метою отримання якого цей препарат був свого часу синтезований за межами Росії. А тому твердження, що «Новачок» не може мати ніякого іншого походження, окрім російського, не відповідає дійсності.
Эксперт придерживается версии, что при отравлении бывшего британского шпиона и его дочери применили бинарный вариант, когда при смешивании двух компонентов получается боевое отравляющее вещество А-232. Но для того чтобы два компонента соединились, необходим третий, который называется промотором, сообщил ученый. Он связывает побочные продукты реакции, чтобы те не препятствовали протеканию. По словам Мирзаянова, «такие реакции не идут без промотора».
Третий компонент — промотор, как «отпечаток пальца на месте преступления», свидетельствует о происхождении отравляющего вещества, говорит химик.
По словам Мирзаянова, ранее британские специалисты получили образцы газа, который производился на новочебоксарском комбинате. Он отметил, что обмен образцами происходил в рамках Конвенции ООН о запрещении химического оружия. Согласно ей до 2010 года были уничтожены основные запасы химоружия. «Русские знают, какие промоторы есть у американцев, а американцы и британцы знают русский вариант», — добавил ученый.