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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:35
lapay
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
Хотя чтобы не подставляться, логичнее было убить бывшего агента битой с эмблемой ближайшего бейсбольного клуба.
Те кто перебежал из агентов намёк и так бы поняли, не дураки, зато следов кроме английской биты якобы от хулиганов не было бы никаких.
Гордону тут недавно задали этот вопрос о глупой мотивации - он ответил, что возможно Путин специально нарывался на санкции и наезды британцев перед выборами, чтобы мобилизовать свой электорат.
Гипотетически как одну из версий это объяснение Гордона можно принять.
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freeze
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:13
freeze написав:
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
Можливо, це не перший випадок, як і з полонієм, але щось пішло не так...
Путя образився, не випадково ж він розповідав про щура у кутку. У нас вони і не ховаються...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:36
freeze написав:lapay
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:44
Sommer написав: freeze написав:lapay
Да прежде всего настораживает глупая мотивация. Убить человека именно уникальным российским газом.
А перевезти в открытую российский "Бук" на территорию Украины, чтобы из него сбить самолет - не глупая мотивация?
Почему глупая? А для чего грады перевозились, например, не для салютов же. Несомненно Буки и завозились, чтобы сбивать самолёты, иначе зачем они были нужны.
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freeze
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